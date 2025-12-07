不想再擠了！瑞士公投提案「人口封頂1000萬」 48％支持撕毀歐盟協議

瑞士金融中心蘇黎世（Zurich）房價狂飆甚至超越倫敦，外來人口湧入導致基礎設施不堪重負。圖為蘇黎世著名的班霍夫大街（Bahnhofstrasse）人潮。（路透檔案照）

素以生活品質著稱的瑞士，正因移民過多導致的住房短缺與設施擁擠而面臨社會分裂。據《彭博》7日報導，瑞士右翼執政黨「瑞士人民黨」（SVP）發起一項將全國人口限制在1000萬以內的激進提案，儘管政府警告此舉將重創經濟，但最新民調顯示，已有高達48%的民眾表態支持，甚至不惜為此終止與歐盟的協議。

瑞士媒體集團Tamedia與《20分鐘》（20 Minuten）7日公布的民調顯示，針對這項限制人口增長的計畫，已有48%的受訪者計畫投下贊成票。長期採取反移民立場的瑞士人民黨主張，過快的人口增長已使該國的住房、交通運輸及公共服務系統不堪重負。

支持者特別指出，大量湧入的外國人口導致房價飆漲，例如金融中心蘇黎世的房價水平，如今甚至已超越了倫敦與巴黎。這種切身的生活壓力，成為推動民眾支持限制移民的主要動力。

觸發公投門檻 劍指歐盟自由流動

瑞士人民黨先前已收集超過10萬份連署簽名，成功跨越發動公投的門檻。據支持者說法，這項公投最快可能在明年6月舉行，但政府尚未確認具體日期。瑞士目前人口略多於900萬，外國人約占居民總數的4分之1。

該提案的殺傷力在於其剛性條款。根據提案內容，一旦瑞士人口接近1000萬大關，政府將被迫採取激烈手段，包括退出國際協定，其中最關鍵的是必須終止與歐盟簽署的「人員自由流動協議」。根據目前的人口預測，瑞士最快可能在2035年就會觸及這一紅線。

面對民意反彈，瑞士聯邦政府呼籲選民否決該提案。官員警告，瑞士經濟高度依賴外籍技術勞工與專業人才，若實施嚴格的移民限制並撕毀歐盟協議，將嚴重損害國家經濟與繁榮。許多跨國企業也表示，在當地難以招聘到足夠的員工，必須仰賴外國人才填補缺口。這場公投將成為瑞士在「經濟發展」與「生活品質」之間的關鍵抉擇。

