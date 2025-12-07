為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不想再擠了！瑞士公投提案「人口封頂1000萬」 48％支持撕毀歐盟協議

    2025/12/07 16:05 編譯陳成良／綜合報導
    瑞士金融中心蘇黎世（Zurich）房價狂飆甚至超越倫敦，外來人口湧入導致基礎設施不堪重負。圖為蘇黎世著名的班霍夫大街（Bahnhofstrasse）人潮。（路透檔案照）

    瑞士金融中心蘇黎世（Zurich）房價狂飆甚至超越倫敦，外來人口湧入導致基礎設施不堪重負。圖為蘇黎世著名的班霍夫大街（Bahnhofstrasse）人潮。（路透檔案照）

    素以生活品質著稱的瑞士，正因移民過多導致的住房短缺與設施擁擠而面臨社會分裂。據《彭博》7日報導，瑞士右翼執政黨「瑞士人民黨」（SVP）發起一項將全國人口限制在1000萬以內的激進提案，儘管政府警告此舉將重創經濟，但最新民調顯示，已有高達48%的民眾表態支持，甚至不惜為此終止與歐盟的協議。

    瑞士媒體集團Tamedia與《20分鐘》（20 Minuten）7日公布的民調顯示，針對這項限制人口增長的計畫，已有48%的受訪者計畫投下贊成票。長期採取反移民立場的瑞士人民黨主張，過快的人口增長已使該國的住房、交通運輸及公共服務系統不堪重負。

    支持者特別指出，大量湧入的外國人口導致房價飆漲，例如金融中心蘇黎世的房價水平，如今甚至已超越了倫敦與巴黎。這種切身的生活壓力，成為推動民眾支持限制移民的主要動力。

    觸發公投門檻 劍指歐盟自由流動

    瑞士人民黨先前已收集超過10萬份連署簽名，成功跨越發動公投的門檻。據支持者說法，這項公投最快可能在明年6月舉行，但政府尚未確認具體日期。瑞士目前人口略多於900萬，外國人約占居民總數的4分之1。

    該提案的殺傷力在於其剛性條款。根據提案內容，一旦瑞士人口接近1000萬大關，政府將被迫採取激烈手段，包括退出國際協定，其中最關鍵的是必須終止與歐盟簽署的「人員自由流動協議」。根據目前的人口預測，瑞士最快可能在2035年就會觸及這一紅線。

    面對民意反彈，瑞士聯邦政府呼籲選民否決該提案。官員警告，瑞士經濟高度依賴外籍技術勞工與專業人才，若實施嚴格的移民限制並撕毀歐盟協議，將嚴重損害國家經濟與繁榮。許多跨國企業也表示，在當地難以招聘到足夠的員工，必須仰賴外國人才填補缺口。這場公投將成為瑞士在「經濟發展」與「生活品質」之間的關鍵抉擇。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播