北京駐港國安公署約談外媒 學者：一個自信的政府不會如此

宏福苑大火後，北京和港府對媒體報導、民眾哀悼皆繃緊神經，深怕民怨沸騰。

中國政府駐香港維護國家安全公署近日罕見約談駐港外媒，警告勿針對「宏福苑」大火及7日的立法會選舉散播「虛假訊息」或「炒作抹黑」，引起外媒側目。分析指出，此舉表明北京也想如法炮製打壓本地媒體的方式，擴大對外媒施壓。

據報導，北京駐港國安公署6日約談駐港外媒負責人及記者，指責部分外媒「罔顧事實、歪曲抹黑政府救災工作」，並藉機干擾選舉、挑動社會對立，甚至警告外媒「勿謂言之不預」，務必嚴守法律底線。

《紐約時報》報導，美國喬治城大學亞洲法律中心執行主任克洛格（Thomas Kellogg）表示，此次約談是駐港國安公署與外媒之間罕見的直接接觸，凸顯駐港國安公署在香港公共輿論監管方面日益強硬的角色，這是「對香港新聞自由的直接威脅」。

克洛格直言，自「港區國安法」2021年生效以來，香港本地媒體一直受到壓制，「此舉表明北京也想擴大對國際媒體的壓力」。

另有分析人士指出，駐港國安公署措辭強硬的聲明表明，北京擔心「宏福苑」大火可能會在香港引發新一輪政治抗爭。克洛格補充道：「一個自信的政府不會採取這樣的舉措，此舉也表明，在應對這場悲劇的後續影響方面，中國官員正在主導一切。」

美國喬治城大學亞洲法律中心高級研究員黎恩灝進一步指出，港府顯然不希望公民社會在災難中獨立運作，這種自上而下管理危機的做法與中國類似。中共領導層認為，集體哀悼在政治上很危險，1989年的天安門事件即是如此，由一開始悼念前中共總書記胡耀邦，演變為要求政治改革、反腐敗、追求新聞自由的大規模民主運動。

