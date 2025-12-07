印度夜店大火釀25死！百人舞池狂歡「跑錯方向」 衝進廚房反受困

印度果阿邦「Birch by Romeo Lane」夜店7日發生奪命大火，造成至少25人喪生。圖為火災後的現場廢墟，該建築已被當局封鎖進行調查。（路透）

印度旅遊勝地果阿邦（Goa）7日凌晨發生的夜店大火，死亡人數已攀升至25人，另有50人受傷。隨著調查深入，這場悲劇的「人禍」色彩愈發濃厚。外媒揭露，該夜店不僅是違章建築，更曾被下達拆除令卻遭高層撤銷；而在火災發生當下，舞池內的百名遊客因恐慌「跑錯方向」，誤衝進起火點附近的廚房，導致與員工一同葬身火海。

據《美聯社》報導，這起慘劇發生在果阿邦北部阿爾波拉（Arpora）的熱門夜店。警方指出，起火原因為廚房內的瓦斯鋼瓶爆炸。當時舞池內至少有100名遊客正在狂歡，爆炸發生後現場陷入混亂，部分遊客在驚恐中試圖逃生，卻錯誤地衝向位於下層的廚房區域，結果與受困的工作人員一同被大火吞噬。



報導引述當地官員說法，救援行動因地形受阻而延誤。由於夜店位於河畔死水區，出入口極度狹窄，消防隊被迫將水箱車停在距離火場約400公尺外，無法第一時間抵達核心區域灌救。

《美聯社》更進一步揭露了驚人的官僚黑幕。當地村委會官員雷德卡（Roshan Redkar）受訪時爆料，該夜店根本沒有政府核發的建築許可，當局早前曾對其發出「拆除令」，但這道命令隨後卻被「更高層的官員」撤銷，導致違建繼續營業至今，最終釀成悲劇。

關於死傷細節，《半島電視台》引述《印度時報》數據指出，火災共造成50人受傷。果阿邦首席部長薩萬特（Pramod Sawant）證實，25名罹難者中，包括14名夜店員工與4名遊客。他表示，部分受害者死於嚴重燒傷，其餘則因吸入濃煙窒息。

印度總理莫迪（Narendra Modi）隨後在社群媒體X上表達哀悼，並宣布總理辦公室將向每位罹難者家屬發放20萬盧比（約新台幣7.6萬元）的慰問金，傷者則可獲5萬盧比。薩萬特已下令對火災成因及官員疏失進行司法調查，承諾將嚴懲失職人員。

The fire mishap in Arpora, Goa is deeply saddening. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Goa CM Dr. Pramod Sawant Ji about the situation. The State Government is providing all possible assistance to those… — Narendra Modi （@narendramodi） December 7, 2025

