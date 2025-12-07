為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    印度夜店大火釀25死！百人舞池狂歡「跑錯方向」 衝進廚房反受困

    2025/12/07 15:07 編譯陳成良／綜合報導
    印度果阿邦「Birch by Romeo Lane」夜店7日發生奪命大火，造成至少25人喪生。圖為火災後的現場廢墟，該建築已被當局封鎖進行調查。（路透）

    印度果阿邦「Birch by Romeo Lane」夜店7日發生奪命大火，造成至少25人喪生。圖為火災後的現場廢墟，該建築已被當局封鎖進行調查。（路透）

    印度旅遊勝地果阿邦（Goa）7日凌晨發生的夜店大火，死亡人數已攀升至25人，另有50人受傷。隨著調查深入，這場悲劇的「人禍」色彩愈發濃厚。外媒揭露，該夜店不僅是違章建築，更曾被下達拆除令卻遭高層撤銷；而在火災發生當下，舞池內的百名遊客因恐慌「跑錯方向」，誤衝進起火點附近的廚房，導致與員工一同葬身火海。

    據《美聯社》報導，這起慘劇發生在果阿邦北部阿爾波拉（Arpora）的熱門夜店。警方指出，起火原因為廚房內的瓦斯鋼瓶爆炸。當時舞池內至少有100名遊客正在狂歡，爆炸發生後現場陷入混亂，部分遊客在驚恐中試圖逃生，卻錯誤地衝向位於下層的廚房區域，結果與受困的工作人員一同被大火吞噬。

    報導引述當地官員說法，救援行動因地形受阻而延誤。由於夜店位於河畔死水區，出入口極度狹窄，消防隊被迫將水箱車停在距離火場約400公尺外，無法第一時間抵達核心區域灌救。

    《美聯社》更進一步揭露了驚人的官僚黑幕。當地村委會官員雷德卡（Roshan Redkar）受訪時爆料，該夜店根本沒有政府核發的建築許可，當局早前曾對其發出「拆除令」，但這道命令隨後卻被「更高層的官員」撤銷，導致違建繼續營業至今，最終釀成悲劇。

    關於死傷細節，《半島電視台》引述《印度時報》數據指出，火災共造成50人受傷。果阿邦首席部長薩萬特（Pramod Sawant）證實，25名罹難者中，包括14名夜店員工與4名遊客。他表示，部分受害者死於嚴重燒傷，其餘則因吸入濃煙窒息。

    印度總理莫迪（Narendra Modi）隨後在社群媒體X上表達哀悼，並宣布總理辦公室將向每位罹難者家屬發放20萬盧比（約新台幣7.6萬元）的慰問金，傷者則可獲5萬盧比。薩萬特已下令對火災成因及官員疏失進行司法調查，承諾將嚴懲失職人員。

