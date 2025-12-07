為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普施壓烏讓步 民調：美國人反支持擴大挺烏

    2025/12/07 14:58 編譯孫宇青／綜合報導
    儘管川普（右）近來不斷施壓澤倫斯基（左）對俄國讓步，但美國大多數人更希望川普政府加強支援烏克蘭。（法新社）

    在美國總統川普頻頻施壓烏克蘭在抗俄戰爭中讓步之際，「雷根國防調查」（Reagan National Defense Survey）結果顯示，大多數美國民眾支持加強對烏的支持力度，希望採取更多措施幫助烏國驅逐俄軍。

    美國軍事新聞網站《防務一號》（Defense One）報導，這項在4日公布的調查數據顯示，愈來愈多的美國人希望烏國戰勝俄國，並支持向烏國提供美國武器以支持此一目標。

    在受訪的共和黨人和民主黨人中，有62％的人支持烏克蘭，此一比例為兩黨共識。與去年的調查相比，支持向烏克蘭提供武器的比例也上升9個百分點，達到64％，兩黨支持者的比例都有所上升。

    高達70％的受訪者表示，他們不相信俄國會遵守可能與烏國簽署的任何和平協議，其中包括61％的共和黨人和77％的民主黨人。

    此外，45％的受訪者支持烏國奪回所有被俄國佔領的領土，約25％的受訪者支持烏國放棄部分被俄國佔領的領土，以換取由北約（NATO）安全保障支持的長期停火。

    數據還顯示，隨著北約成員國在川普壓力下同意增加國防預算，美國民眾對北約的支持率也大幅上升至68％，比該機構6月的調查結果上升6個百分點，更是2018年開始這項調查以來的最高數值，當時的支持率為59％。

    相關新聞
    國際今日熱門
