要美軍保護卻罰美企？ 美副國務卿嗆歐盟「精神分裂」

美國副國務卿藍道3日在布魯塞爾出席北約外長會議。（路透）

針對歐盟重罰馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X一事，美國與歐盟的外交戰火全面升級。美國副國務卿藍道（Christopher Landau）6日公開抨擊歐洲國家立場「精神分裂」，一方面透過北約（NATO）要求美國提供軍事保護，另一方面卻利用歐盟法規打擊美國企業與利益。他嚴厲警告：「這種前後不一的情況不能再繼續下去了。」

據《路透》報導，歐盟日前以違反《數位服務法》（DSA）為由，對X平台開出高達1.2億歐元（約新台幣43億元、1.4億美元）的罰單，理由包括「藍勾勾」驗證機制具誤導性及廣告透明度不足。此舉激怒了川普政府高層。

身為美國國務院第二號人物的藍道在X平台上發文，直指歐洲盟友的雙重標準已危及雙邊關係。「當這些國家戴上北約的帽子時，他們堅稱跨大西洋合作是我們共同安全的基石。」藍道寫道，「但當他們戴上歐盟的帽子時，卻推動各種往往與美國利益和安全完全背道而馳的議程。」他認為，歐盟的監管立場正在損害西方共同的安全與價值觀。

馬斯克怒喊「廢除歐盟」 獲川普政府力挺

這場監管大戰已演變為意識形態對決。馬斯克在得知遭罰後，隨即在X上發文反擊，呼籲「歐盟應該被廢除」，主張將主權交還給各個國家。這番激進言論獲得了川普政府的一致聲援。

美國副總統范斯（JD Vance）發文警告歐盟應支持言論自由，不該以無謂理由打壓美企。國務卿魯比歐（Marco Rubio）更將歐盟的罰款定調為「外國政府對美國人民的攻擊」，以及針對美國網友的言論審查。聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）也批評此舉顯示了對美國科技公司的偏見。

儘管歐盟官員澄清罰款是為了保護用戶免受欺詐與假訊息侵害，與X作為美國公司的身分無關，但華府顯然不買單。報導分析指出，隨著川普政府在北約框架內釋出檢討美歐關係的訊號，藍道的強硬言論凸顯了雙方在安全與經濟議題上的深刻裂痕。藍道此前甚至曾在X上質疑北約存在的必要性，雖然後來刪文，但已引發盟友不安。

My recent trip to Brussels for the @NATO Ministerial meeting left me with one overriding impression: the US has long failed to address the glaring inconsistency between its relations with NATO and the EU. These are almost all the same countries in both organizations. When these… — Christopher Landau （@DeputySecState） December 6, 2025

