要美軍保護卻罰美企？ 美副國務卿嗆歐盟「精神分裂」
美國副國務卿藍道3日在布魯塞爾出席北約外長會議。（路透）
針對歐盟重罰馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X一事，美國與歐盟的外交戰火全面升級。美國副國務卿藍道（Christopher Landau）6日公開抨擊歐洲國家立場「精神分裂」，一方面透過北約（NATO）要求美國提供軍事保護，另一方面卻利用歐盟法規打擊美國企業與利益。他嚴厲警告：「這種前後不一的情況不能再繼續下去了。」
據《路透》報導，歐盟日前以違反《數位服務法》（DSA）為由，對X平台開出高達1.2億歐元（約新台幣43億元、1.4億美元）的罰單，理由包括「藍勾勾」驗證機制具誤導性及廣告透明度不足。此舉激怒了川普政府高層。
身為美國國務院第二號人物的藍道在X平台上發文，直指歐洲盟友的雙重標準已危及雙邊關係。「當這些國家戴上北約的帽子時，他們堅稱跨大西洋合作是我們共同安全的基石。」藍道寫道，「但當他們戴上歐盟的帽子時，卻推動各種往往與美國利益和安全完全背道而馳的議程。」他認為，歐盟的監管立場正在損害西方共同的安全與價值觀。
馬斯克怒喊「廢除歐盟」 獲川普政府力挺
這場監管大戰已演變為意識形態對決。馬斯克在得知遭罰後，隨即在X上發文反擊，呼籲「歐盟應該被廢除」，主張將主權交還給各個國家。這番激進言論獲得了川普政府的一致聲援。
美國副總統范斯（JD Vance）發文警告歐盟應支持言論自由，不該以無謂理由打壓美企。國務卿魯比歐（Marco Rubio）更將歐盟的罰款定調為「外國政府對美國人民的攻擊」，以及針對美國網友的言論審查。聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）也批評此舉顯示了對美國科技公司的偏見。
儘管歐盟官員澄清罰款是為了保護用戶免受欺詐與假訊息侵害，與X作為美國公司的身分無關，但華府顯然不買單。報導分析指出，隨著川普政府在北約框架內釋出檢討美歐關係的訊號，藍道的強硬言論凸顯了雙方在安全與經濟議題上的深刻裂痕。藍道此前甚至曾在X上質疑北約存在的必要性，雖然後來刪文，但已引發盟友不安。
My recent trip to Brussels for the @NATO Ministerial meeting left me with one overriding impression: the US has long failed to address the glaring inconsistency between its relations with NATO and the EU. These are almost all the same countries in both organizations. When these…— Christopher Landau （@DeputySecState） December 6, 2025
