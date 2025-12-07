別上當！酷澎個資外洩引發新型詐騙話術 南韓警公布手法

南韓酷澎3370萬名用戶個資外洩，引發新型釣魚詐騙話術。（路透）

南韓酷澎（Coupang）3370萬名用戶個資外洩，竟被詐騙份子抓住機會以釣魚方式行騙，韓國警察廳今（7日）公布手法，呼籲民眾不要上當。

據《韓聯社》報導，警方指出，目前所接獲的相關舉報中，民眾會被通知申請了信用卡，在回應自己沒申辦後，詐騙份子旋即宣稱由於酷澎個資洩露，可能是資料被別人盜用了，要求受害者向客服確認，並提供虛假的客服電話。

民眾打給假客服後，對方會要求在手機下載可遠端操控的APP，聲稱這是為了要檢查是否有被安裝惡意軟體，若民眾照做的話，手機就會被詐騙份子控制。

還有另1種手法，就是謊稱受到酷澎個資外洩影響，民眾所訂購的商品可能會延後送達，並提供連結讓民眾點進去確認，假如真的相信的話就會走入詐騙份子的陷阱。

警方表示，在酷澎個資洩露後的新型詐騙話術中，尚未有受害者被騙走錢財，但還是要提醒民眾多加小心，警察廳將封鎖用來釣魚的電話號碼，並與科學技術情報通訊部、網際網路振興院、金融監督院密切合作防堵詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

