為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    別上當！酷澎個資外洩引發新型詐騙話術 南韓警公布手法

    2025/12/07 14:45 即時新聞／綜合報導
    南韓酷澎3370萬名用戶個資外洩，引發新型釣魚詐騙話術。（路透）

    南韓酷澎3370萬名用戶個資外洩，引發新型釣魚詐騙話術。（路透）

    南韓酷澎（Coupang）3370萬名用戶個資外洩，竟被詐騙份子抓住機會以釣魚方式行騙，韓國警察廳今（7日）公布手法，呼籲民眾不要上當。

    《韓聯社》報導，警方指出，目前所接獲的相關舉報中，民眾會被通知申請了信用卡，在回應自己沒申辦後，詐騙份子旋即宣稱由於酷澎個資洩露，可能是資料被別人盜用了，要求受害者向客服確認，並提供虛假的客服電話。

    民眾打給假客服後，對方會要求在手機下載可遠端操控的APP，聲稱這是為了要檢查是否有被安裝惡意軟體，若民眾照做的話，手機就會被詐騙份子控制。

    還有另1種手法，就是謊稱受到酷澎個資外洩影響，民眾所訂購的商品可能會延後送達，並提供連結讓民眾點進去確認，假如真的相信的話就會走入詐騙份子的陷阱。

    警方表示，在酷澎個資洩露後的新型詐騙話術中，尚未有受害者被騙走錢財，但還是要提醒民眾多加小心，警察廳將封鎖用來釣魚的電話號碼，並與科學技術情報通訊部、網際網路振興院、金融監督院密切合作防堵詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播