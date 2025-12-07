為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    原形畢露！中國超狂作弊集團「AI換臉」代考 逾百名公務員遭開除

    2025/12/07 14:25 即時新聞／綜合報導
    中國安徽合肥市公務員國考試場，監考人員核對附有照片的考生名單。（法新社）

    中國近日爆出一起規模罕見的跨省考試作弊案，一個以「換臉技術」結合假證件混入考場的作弊集團，長期替人代考公務員等國家考試，涉案次數高達89次，收費累計超過千萬元人民幣。案情曝光後，逾百名透過代考錄取的考生全遭開除公職，錄用資格也一律取消。

    綜合中媒報導，2014年至2020年間，由張某潔、陸某強、李某等3人主導，並招募王姓、楊姓等數十名高學歷人士擔任「槍手」。他們利用電腦合成技術，製作融合考生與槍手臉部特徵的照片，用於線上報名與偽造身份證件，再由槍手持假證混入中國10多個省市考場，替考生應試公務員等多項國家級考試。

    這個代考集團跨省作案多年，替考至少89次，非法收費逾千萬人民幣。靠此方式錄取的百餘名考生，被發現後全數遭撤銷資格，涉及的黨委、政府、公安與基層組織等單位皆受波及。法院批評該集團嚴重破壞考試公平，社會危害性重大。

    廣東省鶴山市人民法院一審認定，張某潔、陸某強、李某等16人違反法律規定，組織國家考試作弊，情節嚴重，構成組織考試作弊罪；其中黃某水另因偽造、變造身份證件犯下相關罪名。

    最終，張、陸、李等三名主謀被依組織考試作弊罪，判處5年至6年6個月不等刑期，並各處70萬至100萬元人民幣罰金（約新台幣309萬至442萬元）。其餘被告則因組織考試作弊與偽造、變造身份證件等罪遭判刑，二審法院已維持原判。

