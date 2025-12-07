面談失控！ 39歲中國男持刀「專挑頭臉狂砍」 日本女同事慘死

近日在千葉縣傳出，1名39歲中國籍男子在面談過程中，疑似與58歲女同事起衝突，竟當場持刀朝對方臉、頭部連次數刀。（圖擷取自「日テレNEWS」YouTube）

中國政府為報復日本首相高市早苗，上月以「日本治安惡化」、「多名旅日中國公民遭暴力傷害」為由下達旅日禁令，但被日本外務省翻出實際資料打臉，引發各界議論。近日在千葉縣傳出，1名39歲中國籍男子在面談過程中，疑似與58歲女同事起衝突，竟當場持刀朝對方臉、頭部連次數刀，女子送醫後仍宣告不治，兇嫌則被當場逮捕。

綜合日媒報導，這起事件發生在本月5日，地點則是位於千葉縣夷隅市的1間公司內。警方指出，39歲中國籍男嫌劉柯任職於該公司，他當日先是從自家攜帶刀具前往公司，並在上午9點半左右，與58歲女同事進行面談期間，疑似與對方爆發口角衝突，劉男當場持刀襲擊女同事，並朝對方頭、臉、頸等部位狠狠猛刺，意圖將她殺害。

事發當下，現場其他2名同事見狀，趕緊合力將劉男制伏，並叫救護車將被害人送醫急救，然而受害女子因傷勢過重，搶救後仍因傷重不治。警方接獲通報，迅速派人趕往現場逮捕劉男，劉男則在偵訊中坦承犯罪，根據警方初步調查研，2人或許存在某些糾紛，全案將依殺人罪進行偵辦，進一步調查釐清劉男犯案動機。

目前適逢中日關係緊張升溫，這起事件曝光後，立即在日本社會引發譁然，社群網路也湧現各種砲轟中國人與中國政府的聲音。據悉，中國外交部、駐日本大使館從今年11月中旬多次指控，旅日中國公民發生被歧視、暴力毆打辱罵等情況，強烈警告「中國公民赴日恐面臨重大安全風險」；對於中方說詞，日本外務省則罕見公開相關資料打臉，且資料顯示多起刑事案件受害者多為日本人，更發生大量「旅日中國同胞相殘」案件。

