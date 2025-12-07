為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    面談失控！ 39歲中國男持刀「專挑頭臉狂砍」 日本女同事慘死

    2025/12/07 13:07 即時新聞／綜合報導
    近日在千葉縣傳出，1名39歲中國籍男子在面談過程中，疑似與58歲女同事起衝突，竟當場持刀朝對方臉、頭部連次數刀。（圖擷取自「日テレNEWS」YouTube）

    近日在千葉縣傳出，1名39歲中國籍男子在面談過程中，疑似與58歲女同事起衝突，竟當場持刀朝對方臉、頭部連次數刀。（圖擷取自「日テレNEWS」YouTube）

    中國政府為報復日本首相高市早苗，上月以「日本治安惡化」、「多名旅日中國公民遭暴力傷害」為由下達旅日禁令，但被日本外務省翻出實際資料打臉，引發各界議論。近日在千葉縣傳出，1名39歲中國籍男子在面談過程中，疑似與58歲女同事起衝突，竟當場持刀朝對方臉、頭部連次數刀，女子送醫後仍宣告不治，兇嫌則被當場逮捕。

    綜合日媒報導，這起事件發生在本月5日，地點則是位於千葉縣夷隅市的1間公司內。警方指出，39歲中國籍男嫌劉柯任職於該公司，他當日先是從自家攜帶刀具前往公司，並在上午9點半左右，與58歲女同事進行面談期間，疑似與對方爆發口角衝突，劉男當場持刀襲擊女同事，並朝對方頭、臉、頸等部位狠狠猛刺，意圖將她殺害。

    事發當下，現場其他2名同事見狀，趕緊合力將劉男制伏，並叫救護車將被害人送醫急救，然而受害女子因傷勢過重，搶救後仍因傷重不治。警方接獲通報，迅速派人趕往現場逮捕劉男，劉男則在偵訊中坦承犯罪，根據警方初步調查研，2人或許存在某些糾紛，全案將依殺人罪進行偵辦，進一步調查釐清劉男犯案動機。

    目前適逢中日關係緊張升溫，這起事件曝光後，立即在日本社會引發譁然，社群網路也湧現各種砲轟中國人與中國政府的聲音。據悉，中國外交部、駐日本大使館從今年11月中旬多次指控，旅日中國公民發生被歧視、暴力毆打辱罵等情況，強烈警告「中國公民赴日恐面臨重大安全風險」；對於中方說詞，日本外務省則罕見公開相關資料打臉，且資料顯示多起刑事案件受害者多為日本人，更發生大量「旅日中國同胞相殘」案件。

    相關新聞請見：

    中日情勢升溫！中國外交部突發通知 呼籲公民「暫勿前往日本」
    打臉中共！日外務省罕見公開資料 在日中國人受害情況逐年減少
    聲稱「有公民被暴力攻擊受傷」 中國政府再度警告：避免前往日本

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播