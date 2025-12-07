沒在理中國政府！ 中客湧向日本《灌籃高手》聖地巡禮

中國要求公民避免赴日，但仍有許多中客前往日本觀光，不少人還特別去《灌籃高手》知名的平交道聖地巡禮。圖為鐮倉高校前站旁平交道。（圖擷自「@hsyd27120446」X帳號）

日本首相高市早苗11月7日在國會對「台灣有事」表態，中國旋即要求公民避免赴日，到今天（7日）為止已滿1個月，不過，仍然有許多中國遊客前往日本觀光，不少人還特別展開《灌籃高手》聖地巡禮（到作品裡出現的真實地點參觀）。

據《神奈川新聞》報導，神奈川縣江之島電鐵鐮倉高校前站附近的平交道，是《灌籃高手》聖地巡禮必去的地點之一，1名來自中國北方的20多歲男子驚嘆地表示，他是第一次來這裡，風景美到令人屏息，同時也感到相當快樂。

儘管中國呼籲民眾儘量不要去日本，但這名男子透露，還是有很多中國人想來日本旅行，自己則是因為正在學習日語，所以來到日本希望能夠多加練習。

另外，在神奈川縣箱根湯本也有中客的身影，1名中國人帶著妻子和2個小孩一同來觀光，他開心地提著大涌谷伴手禮，直說家裡為了這次旅行已規劃半年了，他們打算在1週內遊覽東京都、神奈川縣、靜岡縣，並且在箱根溫泉住宿1晚。

當被提問到中國的赴日禁令時，這位中國爸爸臉上掛著苦笑，坦言他不想談論相關話題；不過，旁邊的另1名中國男子強調政治和生活不需混為一談，日本和中國都有很多愛好和平的人。

在湯本經營雜貨店的60歲老闆表示，本來當地中客就不多，因此幾乎沒有受到影響；另1名紀念品店老闆也說，雖然中客減少了，但日本遊客反倒增加，銷售額也跟著上升。

箱根的小田急度假村社長原真示透露，確實有一些中客取消訂房，不過旋即被日本旅客搶訂一空，目前在經營上並未受到衝擊，之後會密切關注新年春節的情況。

6日在橫濱市中區舉行的「神奈川日中友好慶典」，大約有400人以日語、中文互相交流。演出京劇《貴妃醉酒》的劉妍指出，即使中日之間有許多問題，但也要和睦相處，因為彼此是鄰居絕非敵人，不用互相爭鬥。

