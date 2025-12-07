東京墨田區風俗店冰箱驚見嬰屍 警方僅尋獲頭部與四肢

日本東京都墨田區一間「風俗店」被人發現店內冰箱中有嬰兒殘缺肢體與頭部，警方正對此調查。圖為日本警察示意圖。（法新社）

日本東京都墨田區一間「風俗店」被人發現店內冰箱中有嬰兒殘缺肢體與頭部，警方目前正以毀壞遺體、遺體遺棄等方向進行調查。

綜合日媒報導，在6日晚上9點左右，一名墨田區江東橋的風俗店員工報警指稱，在清理店內冰箱時，發現一個塑膠袋內疑似有嬰兒頭部。東京都警視廳的調查人員檢查冰箱時，在冷凍室內發現一個塑膠袋，內部裝有嬰兒的頭部，此外還在一個密封盒中發現了嬰兒的四肢，且頭部與四肢疑似遭利刃切斷。

請繼續往下閱讀...

遺體推測為出生數個月到1年以内的嬰兒，由於尚未找到軀幹部位，嬰兒性別目前無法判別。發現嬰兒遺體的辦公室主要供風俗店員工使用，目前警方正以毀壞遺體、遺體遺棄等方向進行調查，並針對員工等相關人士詢問情況。

事發地點位於距離JR錦糸町站約200公尺處的熱鬧商業區，周邊有許多餐廳和娛樂場所，案發地所在的成人情色場所便在此區域內。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法