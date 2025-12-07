禁小紅書是打壓言論自由？ 矢板明夫：當今香港才叫打壓言論自由

矢板明夫直言：「這幾天在台灣，因為小紅書被禁，有不少人上網抱怨說民進黨打壓言論自由。這些人若真的看清楚今天香港的處境，就應該明白什麼才叫『打壓言論自由』。」（路透）

內政部與刑事局打擊詐騙犯罪祭出鐵腕，「小紅書」涉詐又不配合政府打詐政策，被暫時限禁1年，而網路上有許多使用者批評政府「打壓言論自由」，資深媒體人矢板明夫則以香港國安維護公署針對宏福苑大火事件傳喚外國媒體為例，強調若看清楚今天香港處境，就會明白什麼才叫「打壓言論自由」。

矢板明夫6日在臉書貼文指出，香港的國安維護公署開始傳喚外國媒體的主管和記者，理由是這些媒體在香港大火發生後「散布虛假訊息」，這種高壓做法無疑是殺雞儆猴，在香港立法會選舉前，把批評的聲音壓下去，讓外國媒體在批評「香港的選舉不民主」的時候投鼠忌器。同時，也是在警告香港市民，不要隨便接受外媒採訪。

矢板明夫提到，他以前在北京工作時，曾有多次被官方傳喚的經驗，那種壓力是生殺大權掌握在對方手裡，他們可以隨時給你扣上一頂帽子，「自己身邊那些善良無辜、只是接受採訪的中國朋友們。一旦你被認定為有問題的人，這些朋友就可能被牽連，變成共犯」。

矢板明夫強調，香港大火如果發生在正常國家，應該追究官員責任、調查制度問題，但香港今天反過來把壓力放到記者身上，不讓他們報導真相，這不是香港曾經的樣子，而是這些年一點一滴被「中國化」的結果。矢板明夫直言：「這幾天在台灣，因為小紅書被禁，有不少人上網抱怨說民進黨打壓言論自由。這些人若真的看清楚今天香港的處境，就應該明白什麼才叫『打壓言論自由』。」

矢板明夫表示，台灣之所以能夠討論、質疑、批評政府，是因為台灣還是一個自由的地方，禁止小紅書並不是為了審查，而是要減少中國滲透、危害台灣社會的途徑。小紅書不僅是社群平台，更是中共宣傳與情報蒐集的工具，禁止它是在保護台灣的民主制度，而不是剝奪人民的聲音。因為，如果你想在台灣批評政府的話，還有太多的平台讓你暢所欲言。

矢板明夫強調，香港今天發生的一切，就是最好的警告，如果不想走上同樣的道路，就必須對來自中國的影響保持警覺，「禁止小紅書，是捍衛台灣自由的重要一步」。

