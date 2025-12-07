世紀惡火奪159命陰影下 香港今舉行「愛國者」立法會選舉

香港特首李家超（見圖）7日前往投票站投下立法會選舉選票。（路透）

香港立法會選舉於週日（7日）登場，這是北京當局實施「愛國者治港」原則下的新一輪選舉。然而，這場原本旨在展現政治新秩序的投票，如今卻籠罩在香港數十年來最慘重的火災陰霾之中。上月底發生於宏福苑的世紀惡火已造成至少159人罹難，不僅迫使競選活動一度中斷，更加深了社會的沉重氛圍。

李家超催票：投票是支持火災災民

據《法新社》報導，全港投票站於上午7時30分開放，選民將選出90名立法會議員，但其中僅有20席由直接選舉產生。為了在災難氛圍中拉高投票率，香港特首李家超週五向公眾喊話，將手中的選票與賑災連結。他表示：「在我們哀悼死者、支持受災戶的同時，我們也必須團結一致支持改革……我強調每個人都應該投下決定性的一票。」他承諾，新一屆立法會的首次會議將提案討論救災與重建工作。

在火災究責方面，當局展現了強硬的兩手策略。截至3日晚間，警方已逮捕15名涉嫌「誤殺」的建築公司人員。然而，警方據報也以「煽動意圖」罪名逮捕了至少3人，其中包括一名24歲的學生關靖豐。該名學生僅因散發傳單呼籲政府應對火災負責，便遭警方帶走，這顯示在災難當前，當局對異議聲音的容忍度依然極低。

此次選舉延續了北京2021年整頓後的選制，確保僅有「愛國者」能擔任公職。主要的民主派政黨如已解散的公民黨及式微的民主黨皆缺席。回顧2021年首次改制後的選舉，投票率創下30%的歷史新低。為了避免重演低投票率的尷尬場面，港府此次延長了地鐵服務時間，部分企業也承諾給予投票員工半天假期。

