醜聞連環爆！川普防長赫格塞斯面臨逼宮 專家：處境「如履薄冰」

美國國防部長赫格塞斯因接連捲入洩密與執法爭議，面臨排山倒海的辭職壓力。（路透檔案照）

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近期接連捲入洩密與執法過當爭議，政治風暴越演越烈。隨著五角大廈監察長發布嚴厲報告，以及國會對其掃毒行動的質疑升溫，這位川普政府的國防首長正面臨來自各界日益高漲的批評與要求下台的呼聲，專家形容其處境已是「如履薄冰」。

兩大醜聞合流 專家：再出包恐被撤換

據《法新社》報導，赫格塞斯目前面臨兩大棘手難題：一是使用商業軟體洩漏軍事機密，二是美軍在掃毒行動中涉嫌射殺倖存者。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深顧問坎森（Mark Cancian）分析：「他正處於艱難的境地。事實上，這兩個大問題現在已經合流了。」

曾任歐巴馬政府國防部副助理部長、新美國安全中心（CNAS）資深研究員湯森直言，赫格塞斯現在是「如履薄冰」（on thin ice），他這位國防部長正在給川普製造許多頭痛難題。湯森認為，雖然赫格塞斯不太可能立即被解職，但如果事情發展到激怒共和黨內部，或者讓川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動感到尷尬，「他們可能會試著將他調離現職」。

引爆這波逼宮危機的導火線，首先是五角大廈監察長4日發布的報告。調查發現，赫格塞斯竟使用加密通訊軟體「Signal」討論葉門空襲的機密細節，甚至不慎將媒體高層拉入群組，被認定可能「危及美軍飛行員安全」。

其次是9月份在太平洋的掃毒行動。美軍被指控對翻覆船隻旁的兩名倖存者發動致命攻擊。民主黨議員看完機密影片後痛批這是攻擊「遇難水手」，儘管有鷹派共和黨人護航，但這已引發是否觸犯戰爭罪的激烈辯論。

坎森指出，雖然川普目前似乎仍對赫格塞斯保有信心，但他已流失部分共和黨人的支持。坎森警告：「如果在這些事情之後再發生另一起醜聞，白宮可能會失去耐心。」這對於在提名期間就因性侵指控與財務問題而驚險過關的海格塞斯來說，無疑是沉重的政治打擊。

