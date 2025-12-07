蘇丹幼兒園傳出遭無人機襲擊 釀50死包含33名幼童

蘇丹準軍事組織快速支援部隊（RSF），被指控以無人機襲擊幼兒園造成50死。RSF武裝人員示意圖。（美聯社）

蘇丹醫療組織Sudan Doctors' Network和政府軍，指控準軍事組織快速支援部隊（RSF）4日以無人機襲擊科爾多凡（Kordofan）卡洛吉鎮（Kalogi）的幼兒園，造成50人死亡的慘劇，其中包含33名幼童。

據《BBC》報導，RSF對這項指控沒有回應，但同時也反過來聲稱政府軍5日以無人機攻擊達佛（Darfur）的市場，其原本目標是蘇丹與查德邊境的阿德雷（Adre）過境點一處燃料庫。

請繼續往下閱讀...

針對政府軍和RSF的說法，尚無法得到核實，不過，蘇丹外交部表示，卡洛吉鎮的幼兒園被無人機發射飛彈擊中，前來救援的民眾和醫護人員也受到攻擊。

聯合國兒童基金會駐蘇丹代表葉特（Sheldon Yett）表示，兒童不應為衝突付出代價，呼籲蘇丹各方立即停止這類襲擊，並放行人道主義救助。

另一方面．追蹤蘇丹衝突的研究組織Sudan War Monitor，直指達佛一處市場在被攻擊後遭受破壞並出現平民傷亡，政府軍對此同樣沒有回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法