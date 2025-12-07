為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    蘇丹幼兒園傳出遭無人機襲擊 釀50死包含33名幼童

    2025/12/07 10:04 即時新聞／綜合報導
    蘇丹準軍事組織快速支援部隊（RSF），被指控以無人機襲擊幼兒園造成50死。RSF武裝人員示意圖。（美聯社）

    蘇丹準軍事組織快速支援部隊（RSF），被指控以無人機襲擊幼兒園造成50死。RSF武裝人員示意圖。（美聯社）

    蘇丹醫療組織Sudan Doctors' Network和政府軍，指控準軍事組織快速支援部隊（RSF）4日以無人機襲擊科爾多凡（Kordofan）卡洛吉鎮（Kalogi）的幼兒園，造成50人死亡的慘劇，其中包含33名幼童。

    《BBC》報導，RSF對這項指控沒有回應，但同時也反過來聲稱政府軍5日以無人機攻擊達佛（Darfur）的市場，其原本目標是蘇丹與查德邊境的阿德雷（Adre）過境點一處燃料庫。

    針對政府軍和RSF的說法，尚無法得到核實，不過，蘇丹外交部表示，卡洛吉鎮的幼兒園被無人機發射飛彈擊中，前來救援的民眾和醫護人員也受到攻擊。

    聯合國兒童基金會駐蘇丹代表葉特（Sheldon Yett）表示，兒童不應為衝突付出代價，呼籲蘇丹各方立即停止這類襲擊，並放行人道主義救助。

    另一方面．追蹤蘇丹衝突的研究組織Sudan War Monitor，直指達佛一處市場在被攻擊後遭受破壞並出現平民傷亡，政府軍對此同樣沒有回應。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播