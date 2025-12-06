為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    火山噴發引發骨牌效應! 研究揭中世紀黑死病背後「完美風暴」

    2025/12/06 21:53 編譯管淑平／綜合報導
    從病患身上採集的鼠疫桿菌樣本。（法新社檔案照）

    中世紀歐洲發生的黑死病，是人類歷史上最具毀滅性的疫情之一，一份英國和德國合作的研究指出，一場之前不為人知的火山噴發，或許啟動一連串骨牌效應，最終導致黑死病傳入中世紀時期的歐洲。

    《法新社》、《英國廣播公司新聞網》報導，英國劍橋大學和德國萊布尼茨東歐歷史與文化研究所（GWZO）合作的新研究，分析西班牙庇里牛斯山樹木年輪留下的線索，認為火山噴發或許是第一張倒下的骨牌，引發一連串效應。研究指出，1345年到1347年間，南歐夏季異常寒冷、多雨，根據當時文字記載的氣候資料，當時氣溫降低可能是1345年一場或多場火山噴發使日照減少所致。

    氣候的改變毀了農作收成，導致農作歉收。萊布尼茨東歐歷史與文化研究所歷史學家包赫（Martin Bauch）說，當時義大利強盛的海上城邦威尼斯、熱那亞和比薩等，已建立橫跨地中海和黑海的長程貿易路線，得以啟動一套高效率的運糧系統，避免爆發飢荒，「但是最終，這些系統卻無意間帶來一場更大災難」。

    過去的研究已經顯示，這些從中亞蒙古金帳汗國（Golden Horde）載運穀物的船隻，很可能同時載來老鼠，而這些老鼠身上寄生的跳蚤，帶有引起黑死病的鼠疫桿菌；金帳汗國之前已被認為是黑死病的源頭。

    這份研究4日在《地球與環境通訊》（Communications Earth & Environment）期刊發表。14世紀中期這場大流行疫情，估計在短短6年內多達5000萬人喪命，歐洲部份地區人口甚至因此大減60%。

    研究人員認為，儘管黑死病的爆發包含了天災、經濟和政治事件，但終究是一場之前未被發現的火山噴發，為這場疫情的爆發鋪路。包赫說，一場氣候事件和「複雜的糧食安全系統」交織，形成了一場「完美風暴」。

    劍橋大學環境與系統分析教授本特根（Ulf Buentgen）提醒，氣候變遷和全球化世界中，這類人畜共通傳染病發生並且演變成全球大流行的機率可能會升高，「我們剛經歷過新型冠狀病毒疫情，這一點尤其值得警惕」。

