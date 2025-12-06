Meta宣布聯手大型新聞機構 強化AI即時新聞弱點

Meta宣布與CNN、福斯等新聞媒體合作，提升社群平台用戶的AI使用體驗。（彭博）

全球人工智慧（AI）競爭白熱化之際，臉書母公司「Meta」表示，為了強化當前AI在即時資訊和新聞內容層面的薄弱環節，5日宣布與多家大型媒體集團合作，臉書、Instagram、Threads和WhatsApp等旗下社群平台的全球數十億用戶，日後可透過MetaAI取得新聞、娛樂等各領域實時資訊。

Meta的首階段合作夥伴包括美國「有線電視新聞網」（CNN）、「福斯新聞」、「時人」（People）、「今日美國」（USA Today）、法國「世界報」（Le Monde），以及意識型態偏保守、右翼的「每日傳訊」（The Daily Caller）和「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）。

Meta官方部落格寫道，即時事件對當前的AI系統存在挑戰，與新聞機構合作得以擴展用戶所接收的訊息來源，提供突發新聞、娛樂和生活題材等內容，隨附的網站連結讓有興趣的用戶點擊深入了解報導和故事，目標在於藉由融合多方視角，深化AI助理的責任、精確和平衡性。

