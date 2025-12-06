為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    Meta宣布聯手大型新聞機構 強化AI即時新聞弱點

    2025/12/06 21:36 編譯林家宇／綜合報導
    Meta宣布與CNN、福斯等新聞媒體合作，提升社群平台用戶的AI使用體驗。（彭博）

    Meta宣布與CNN、福斯等新聞媒體合作，提升社群平台用戶的AI使用體驗。（彭博）

    全球人工智慧（AI）競爭白熱化之際，臉書母公司「Meta」表示，為了強化當前AI在即時資訊和新聞內容層面的薄弱環節，5日宣布與多家大型媒體集團合作，臉書、Instagram、Threads和WhatsApp等旗下社群平台的全球數十億用戶，日後可透過MetaAI取得新聞、娛樂等各領域實時資訊。

    Meta的首階段合作夥伴包括美國「有線電視新聞網」（CNN）、「福斯新聞」、「時人」（People）、「今日美國」（USA Today）、法國「世界報」（Le Monde），以及意識型態偏保守、右翼的「每日傳訊」（The Daily Caller）和「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）。

    Meta官方部落格寫道，即時事件對當前的AI系統存在挑戰，與新聞機構合作得以擴展用戶所接收的訊息來源，提供突發新聞、娛樂和生活題材等內容，隨附的網站連結讓有興趣的用戶點擊深入了解報導和故事，目標在於藉由融合多方視角，深化AI助理的責任、精確和平衡性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播