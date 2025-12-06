為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    注意！機場「2大免費服務」 專家點名暗藏駭客風險

    2025/12/06 21:24 即時新聞／綜合報導
    機場「免費USB充電孔」與「免費Wi-Fi」，是駭客最愛下手的標的，一旦大意插上或登入，手機資料恐瞬間外洩。示意圖。（資料照）

    越來越多旅客在候機時滑手機、找插座充電，但美國運輸安全管理局（TSA）與聯邦通訊委員會（FCC）同步示警，機場裡看似貼心的「免費USB充電孔」與「免費Wi-Fi」，其實可能是駭客最愛下手的入口，一旦大意插上或登入，手機資料恐瞬間外洩。

    根據《今日美國》報導，美國TSA今年初在臉書發文強調，旅客在機場不要將手機直接插進公共USB充電孔，因為駭客可能已在端口植入惡意程式，只要一接上，裝置就可能遭入侵。TSA提醒旅客應隨身攜帶自己的變壓器、行動電源或合規的充電器，改用AC插座會更安全。FCC也在社群平台上補充，如果不得不使用公共電力，最好使用「僅供充電的線材」，可阻隔資料傳輸，降低手機被植入木馬、讀取密碼或照片的風險。

    除了USB端口，TSA也把警告矛頭指向另一個更常被忽視的潛藏危機「免費公共Wi-Fi」。官方明確指出，若計畫進行線上購物或輸入信用卡號、密碼等敏感資訊，最好完全不要連上機場提供的免費網路，因為未加密的公共Wi-Fi極易遭到攔截，旅客的一舉一動可能都被駭客監看。

    行動熱點公司SIMO高層Eric Plam先前接受訪問時也提醒，只要牽涉到密碼交換，就必須格外注意所使用的網路環境。他建議旅客可使用密碼管理工具保護帳密，加密本地資料；若能搭配VPN虛擬私人網路，更能在使用公共網路時加上一層防護，「成本不高，卻能大幅提升安全性。」

