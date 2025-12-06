為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    狂！英異議人士朝「帝國皇冠」扔蘋果派 4人被捕

    2025/12/06 21:42 即時新聞／綜合報導
    4名異議分子闖入倫敦塔的珠寶館，對「帝國皇冠」展示櫃扔擲食物。（擷取自X平台 @JamesPGoddard90 1h）

    

    英國倫敦警方今（6日）逮捕4名對英國王室象徵「帝國皇冠」（Imperial State Crown）扔擲食物的異議人士，而倫敦塔（Tower of London）的珠寶館也因這起事件暫時對外關閉。

    《路透》報導，這群闖入倫敦塔珠寶館搞破壞的異議分子屬於一個叫「奪回權力」（Take Back Power）的組織，他們自稱是「公民抵抗團體」。X平台流傳影片顯示，他們把蘋果派還有卡士達醬塗在帝國皇冠的展示櫃後，對著鏡頭說明自身的政治訴求。

    「奪回權力」組織事後表示，這次抗議是為了表達自身訴求，希望政府對超級富豪課稅。

    倫敦警方發布聲明說，當地時間上午10點左右，警方接獲通報稱帝國皇冠展示櫃發生破壞事件，不久後即逮捕4人，「他們已被拘留。警方調查期間，珠寶館對公眾關閉。」

