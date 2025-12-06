為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    印尼蘇門答臘山崩洪災 增至逾900死410失聯

    2025/12/06 21:27 中央社
    印尼亞齊省6日淹水慘況，滿目瘡痍。（法新社）

    印尼亞齊省6日淹水慘況，滿目瘡痍。（法新社）

    印尼亞齊塔米昂（Aceh Tamiang）地區居民今天為領取救援物資，不得不攀過濕滑原木，步行近1小時前往救援中心。蘇門答臘島遭遇洪水及山崩，死亡人數已攀升至900人以上。

    路透社報導，根據政府數據，受到熱帶氣旋引發的洪水與山崩橫掃的蘇門答臘3省（含亞齊），截至今天死亡人數達908人，另有410人失聯。這波風暴也造成泰國南部及馬來西亞約200人死亡。

    蘇門答臘島東北海岸亞齊塔米昂的災民表示，他們今天步行1小時，途中必須跨越散落的原木、經過翻覆車輛，才抵達由志工設立的救援物資發放中心。

    路透社目擊，志工分送乾淨衣物，並開來一輛載水車，讓災民裝取乾淨水源。

    現年14歲、就讀伊斯蘭寄宿學校的菲爾曼夏（Dimas Firmansyah）說，亞齊塔米昂進出道路全遭切斷，學生們已困在學校1週，輪流外出尋找食物，並將洪水煮沸後飲用。

    菲爾曼夏說：「我們大約在那裡待了1週。」並呼籲政府親自前來視察災情。

    蘇門答臘當地官員已呼籲雅加達中央政府宣布全國緊急狀態，以釋出更多經費投入救災。

    另外，環保組織指責與採礦和伐木相關的森林砍伐加劇了洪災造成的損失，印尼政府正在調查涉嫌在洪災地區附近砍伐森林的公司。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播