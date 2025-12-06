「全面特赦」普廷戰爭罪行換烏俄和平？ ICC：國際通緝令依然有效

俄羅斯總統普廷。（歐新社檔案照）

美國川普政府正力促俄羅斯和烏克蘭結束戰爭之際，國際刑事法院（ICC）檢察官表示，即使未來在美國主導下的烏俄和平談判允許全面赦免戰爭行為罪責，該院對俄羅斯總統普廷等俄國官員發布的通緝令依然有效。

《路透社》5日報導，ICC塞內加爾籍副檢察官尼昂（Mame Mandiaye Niang）和斐濟籍沙米姆汗（Nazhat Shameem Khan），5日在海牙受訪時表明此立場，並指出要暫停通緝令，需要聯合國安理會通過決議。

請繼續往下閱讀...

美國草擬的28點烏俄和平方案早期版本11月曝光後，引起烏克蘭和歐洲官員警覺，稱該版本迎合莫斯科的主要要求，其中一點寫道，「所有捲入這場衝突的各方，將獲得對其戰爭期間行動的全面特赦」。

沙米姆汗援引ICC的法律基礎《羅馬規約》（Rome Statute）說，「若達成和平協議，而安理會因此要求我們暫緩調查，那麼這是安理會的政治程序，但是就我們而言……最終，實踐司法的方式並不會因此停止」。尼昂也說，除了前述安理會途徑之外，「我們有義務遵行我們的規約，而規約並不會將這類政治安排納入考量」。

ICC先前以在烏俄戰爭期間涉及多起暴行為由，對普廷和前國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、參謀總長蓋拉西莫夫（Valery Gerasimov）等另外5名俄國官員發出通緝令。俄國不接受ICC的司法管轄權，並一再駁斥戰爭罪指控。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法