日本警方近日逮捕了一名17歲的男高中生，指控他利用ChatGPT的指令漏洞，駭入日本大型連鎖網咖，向對方實施網路攻擊，竊取了近725萬份會員個資。

綜合日媒報導，這名來自關西大阪的17歲高二生在通訊軟體Discord上先發布攻擊預告，並在今年1月18日至20日間與一名身分不明的同夥合謀，巧妙地避開了AI預設的關鍵字審查，使用ChatGPT協助編寫惡意程式，多次向日本最大的連鎖網咖「快活CLUB」的連鎖營運商KaiKatsu Frontier發送詐欺指令以其應用程式伺服器癱瘓，由此得以獲取並下載會員如姓名、地址、與電話等的個人數據資訊。

據了解，這起網路攻擊事件會被揭發，其實是這名高中生在11月因涉嫌參與了另一項「盜用他人信用卡購買寶可夢（Pokémon）卡牌」的犯罪行為被傳喚接受調查時，才得以真相大白。他辯稱，「想知道我是否能在網站上發現任何漏洞。」測試網路安全性，並認為尋找系統的漏洞很有趣，但最終仍然因觸犯《不正存取禁止法》與《刑法》等罪名而又再次被警方邀請接受調查。

