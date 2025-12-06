為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    鑽ChatGPT漏洞！日本網咖遭高中生駭入 725萬份個資外洩

    2025/12/06 20:53 即時新聞／綜合報導
    17歲高中生利用CHATGPT的漏洞，突破「快活」網咖的防火牆，竊取約725萬份的會員個資。駭客示意圖。（路透檔案照）

    17歲高中生利用CHATGPT的漏洞，突破「快活」網咖的防火牆，竊取約725萬份的會員個資。駭客示意圖。（路透檔案照）

    日本警方近日逮捕了一名17歲的男高中生，指控他利用ChatGPT的指令漏洞，駭入日本大型連鎖網咖，向對方實施網路攻擊，竊取了近725萬份會員個資。

    綜合日媒報導，這名來自關西大阪的17歲高二生在通訊軟體Discord上先發布攻擊預告，並在今年1月18日至20日間與一名身分不明的同夥合謀，巧妙地避開了AI預設的關鍵字審查，使用ChatGPT協助編寫惡意程式，多次向日本最大的連鎖網咖「快活CLUB」的連鎖營運商KaiKatsu Frontier發送詐欺指令以其應用程式伺服器癱瘓，由此得以獲取並下載會員如姓名、地址、與電話等的個人數據資訊。

    據了解，這起網路攻擊事件會被揭發，其實是這名高中生在11月因涉嫌參與了另一項「盜用他人信用卡購買寶可夢（Pokémon）卡牌」的犯罪行為被傳喚接受調查時，才得以真相大白。他辯稱，「想知道我是否能在網站上發現任何漏洞。」測試網路安全性，並認為尋找系統的漏洞很有趣，但最終仍然因觸犯《不正存取禁止法》與《刑法》等罪名而又再次被警方邀請接受調查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播