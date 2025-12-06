驚險畫面曝光！賓士撞分隔島騰空飛越2車 差點撞進加油站

羅馬尼亞一名賓士駕駛血糖過低昏迷，導致車輛失控。（圖截自Reddit／r/CrazyFuckingVideos）

羅馬尼亞一名賓士駕駛因行駛中血糖過低昏迷，導致車輛失控，高速撞上圓環分隔島後，騰空飛越兩輛汽車，最終撞上燈柱。所幸駕駛僅多處骨折，但警方仍認定他高速違規，吊銷其駕照90天。

根據外媒報導及監視器捕捉到的畫面，這輛賓士轎車當時以驚人的速度逆向衝進圓環。在撞擊圓環中央的分隔島邊緣後，車身騰空躍起，在半空中與一輛公車擦身而過，接著飛越兩輛正在路口等候的汽車車頂，整個過程宛如好萊塢動作片的特技鏡頭。

最終，車輛撞上路邊的燈柱才停下。最讓人捏把冷汗的是，轎車墜落的地點距離一座加油站僅有數公尺之遙，驚險避開一場可能發生的毀滅性爆炸。

駕駛隨後緊急送醫搶救，所幸他奇蹟般地沒有生命危險，僅有多處骨折。醫生檢查後確認，事故原因是駕駛在行車時因血糖過低而失去意識。儘管是因病發導致失控，但警方仍認定該名駕駛有「高速違規行駛」之責，將對其處以吊銷駕照90天的處分，並開罰1600羅馬尼亞列伊（約新台幣1萬1千元）。

