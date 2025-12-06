網瘋傳「辛酸收銀員」影片 美88歲打工翁驚獲5300萬耶誕大禮

澳洲網紅威登霍佛（左）5日將象徵170萬美元的大支票，交給88歲收銀員班巴斯。（美聯社）

密西根州一名高齡超市收銀員收到耶誕大禮！這名88歲老翁5日在例行的結帳工作時，意外收到一張金額170萬美元（約5319萬台幣）的支票，而這筆意外之財起於一名澳洲男子，在網路上發起的募款活動。

在密西根州布萊頓一家大賣場擔任收銀員的班巴斯（Ed Bambas），6日被人當場送上一張象徵170萬美元的巨型支票時，既感到不敢相信，直呼「喔，不……」，但也感動得忍不住邊拭淚，邊哽咽地說：「謝謝你們，喔，我的天啊」。

大約兩週前，22歲的澳洲社群創作者威登霍佛（Sam Weidenhofer）到美國旅行期間，偶然在這家賣場認識班巴斯，就與他聊了一下，並錄下影片，分享到有770萬名追蹤者的TikTok帳號上。從美國通用汽車公司退休的班巴斯，在影片中談到自己為何年近90歲還在工作，他坦言，自從罹患慢性病多年的妻子2018年過世後，「我的收入不夠用」。

聽了班巴斯的遭遇，威登霍佛便發起網路募款，「他（班巴斯）的遭遇強烈提醒人們，我們有許多長者，尤其是退伍軍人，為了能勉強維持生活，正面臨令人感到不可置信的壓力」。募款活動引起網友迴響超乎預期，吸引超過1萬5000人捐款，金額從10到1萬美元不等，總計募得170萬美元。威登霍佛形容，募款結果「就像一場夢」。

面對這筆突如其來的鉅款，班巴斯半開玩笑說，現在「有個可怕的負擔」，「我得想辦法找到每一位捐款人，向他們說『謝謝』」。他透露，自己是在82歲時到該大賣場上班，與顧客聊天是他走出喪妻之痛的重要方式，「我和每一個來到我收銀台的人說話，那幫助我不要陷在失去妻子的沮喪中⋯⋯我向顧客分享自己的人生故事」。

之前常去該賣場購物的26歲女子華勒斯（Lexi Wallace）說，她搬離當地後，特地上威登霍佛的臉書留言，希望對方能找到這位她「一直以為叫Bob」的收銀員。她說，當年很喜歡去那家賣場，去看看班巴斯。

威登霍佛表示，班巴斯可先用這筆善款，清償約22萬5000美元的債務，剩餘的錢要如何運用，將完全由他自行決定。班巴斯打算出遠門去探望兄弟，也想重拾多年未碰的高爾夫球。至於工作，他還不打算辭職，「我大概會再做一、兩個月，然後再慢慢結束」。

