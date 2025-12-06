熱浪助野火吞噬林地 澳洲新南威爾斯州數千居民撤離

澳洲新南威爾斯州遭逢破壞性野火，數千公頃土地被吞噬。（示意照）。（法新社）

澳洲新南威爾斯州遭破壞性野火，多處叢林地繼燃燒，已有數千公頃土地被吞噬，當局並針對人口密集地區，發布最高等級的緊急疏散警告，要求居民立刻撤離至安全區域。

綜合外媒報導，因火勢迅速蔓延，16戶民宅被燒毀，情況相當危急。新南威爾斯州鄉村消防局呼籲民眾立即撤離，避免被火勢包圍，相關單位也持續更新交通與火勢資訊，提醒居民保持警覺。

當地氣象局表示，受到熱浪影響，12月6日當地氣溫飆升至攝氏42度，乾燥高溫的天氣使叢林火勢更難控制，極端氣候拉高火災風險，連日來消防人員持續在多個地點緊急救援。

截至當地6日晚間，新南威爾斯州境內共有超過50起野火仍在燃燒。官方持續呼籲民眾盡速疏散至安全地區，並密切留意最新火警資訊，以確保自身安全。

????Breaking News



Bush fires wreak havoc in suburbs North of Sydney. Multiple homes destroyed, and train lines cut off as people evacuate the area.



‘It’s all gone’: Central Coast resident loses home in fires https://t.co/DC1iEjTM9O pic.twitter.com/4xsRvt4zNc — Patriotic ???????? Nation ???? （@HoodedClaw1974） December 6, 2025

