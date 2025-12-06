為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    熱浪助野火吞噬林地 澳洲新南威爾斯州數千居民撤離

    2025/12/06 17:11 即時新聞／綜合報導
    澳洲新南威爾斯州遭逢破壞性野火，數千公頃土地被吞噬。（示意照）。（法新社）

    澳洲新南威爾斯州遭破壞性野火，多處叢林地繼燃燒，已有數千公頃土地被吞噬，當局並針對人口密集地區，發布最高等級的緊急疏散警告，要求居民立刻撤離至安全區域。

    綜合外媒報導，因火勢迅速蔓延，16戶民宅被燒毀，情況相當危急。新南威爾斯州鄉村消防局呼籲民眾立即撤離，避免被火勢包圍，相關單位也持續更新交通與火勢資訊，提醒居民保持警覺。

    當地氣象局表示，受到熱浪影響，12月6日當地氣溫飆升至攝氏42度，乾燥高溫的天氣使叢林火勢更難控制，極端氣候拉高火災風險，連日來消防人員持續在多個地點緊急救援。

    截至當地6日晚間，新南威爾斯州境內共有超過50起野火仍在燃燒。官方持續呼籲民眾盡速疏散至安全地區，並密切留意最新火警資訊，以確保自身安全。

