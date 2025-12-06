為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    「頭巾之亂」又來了？不滿馬拉松女跑者未戴頭巾 伊朗檢方立案調查

    2025/12/06 16:59 編譯張沛元／綜合報導
    伊朗檢方要對5日的1場馬拉松賽事中有女性未依規定配戴頭巾，展開刑事調查。圖為2022年9月24日，伊拉克與伊朗的庫德族女性，抗議「頭巾之亂」主人翁艾米尼之死。（法新社）

    伊朗檢方要對5日的1場馬拉松賽事中有女性未依規定配戴頭巾，展開刑事調查。圖為2022年9月24日，伊拉克與伊朗的庫德族女性，抗議「頭巾之亂」主人翁艾米尼之死。（法新社）

    在位於波斯灣的伊朗小島基希島（Kish Island）上舉辦的馬拉松比賽中有女性參賽者未佩戴頭巾的照片曝光後，伊朗司法部門表示，已對該賽事主辦單位展開刑事調查。

    根據網路上流傳的該馬拉松賽事的影像，在這場在5日舉行、吸引超過5000人共襄盛舉的比賽中，有一些參賽者並未遵守針對女性、上世紀80年代初載入伊朗法律的嚴格的服裝規定。

    伊朗司法部門的新聞網站「米桑線上」（Mizan Online）引述當地檢方的話說：「儘管此前多次警告，必須遵守國家現行法律與法規，還有宗教、習俗與職業準則…該活動（指馬拉松）仍以有違公德的方式舉行。」

    「考量到已有違規情事，（檢方）依法律與法規對籌辦該活動的官員與代理商，提出刑事訴訟。」

    包括塔斯尼姆通訊社（Tasnim）與法斯通訊社（Fars）等保守媒體，此前已譴責這場馬拉松賽有礙風化，以及是對在1979年伊朗伊斯蘭革命後實施的伊斯蘭律法的不敬。

    按照規定，女性在伊朗現身公共場合時，必須遮住頭髮，以及穿著樸素寬鬆的服裝；但自2022年的「頭巾之亂」——22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因違反服裝規定被捕並死於拘留期間、引爆全伊朗示威抗議後，嚴格執行頭巾規定便從頻繁漸趨零星。

    本週稍早，絕大多數伊朗國會議員指責司法部門未能堅守頭巾法；伊朗司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）隨後呼籲，應更嚴格執行頭巾法。伊朗國會此前還通過1項重罰不遵守服裝規定的女性的法案，但伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的政府拒絕批准。

    2023年5月，由於有若干女性在伊朗南部城市希拉茲（Shiraz）舉行的1場體育活動中未佩戴頭巾，伊朗的田徑協會主席稍後為此下台。

