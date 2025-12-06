為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓酷澎個資外洩高齡用戶求助無門 「想退會也不會」成最大隱憂

    2025/12/06 17:09 即時新聞／綜合報導
    據統計，南韓酷澎用戶中每八人就有一名老年人。（路透）

    韓國電商巨頭酷澎（Coupang）日前爆出史上最大規模的個資外洩事件，約3300萬筆資料外流，引發全國高度震驚，不少民眾急著申請退會員、改密碼、阻擋陌生號碼。據統計，酷澎用戶中每8人就有1名老年人，對於年長者與外國用戶而言，這些自保措施彷彿天書，形成新的資訊弱勢。

    根據《韓聯社》報導，住在釜山71歲的金成萬（김성만），每週都會替孫子在酷澎上買零食和玩具，事件爆出後，他連續收到多通陌生電話，才得知自己的資料恐遭外洩，他無奈表示「我想退出會員，但流程複雜到做不來」，即使想避開風險，也不知道該從哪裡開始；另一名68歲長者提到「我請孩子教我一次、兩次，後來覺得麻煩，就乾脆放棄了。」

    數據分析公司統計，截至上月，酷澎用戶中60歲以上族群多達209萬人，占整體12.7%，比去年同期增加25%以上。專家指出，當高齡使用者快速成長，資訊安全卻沒有同步補強，危害恐怕比想像中更大。

    目前網上流傳大量自保教學，包括檢舉釣魚簡訊、封鎖陌生號碼、申請個資被盜預警等，但對高齡長輩而言，這些方法「知道」跟「會做」是兩回事。

    根據韓國科技資訊通信部《2024數位資訊差距調查》，60歲以上長者中，高達76.4%在遇到數位問題時會「尋求家人幫忙」，能靠自己解決的僅35.7%，顯示老年族群明顯依賴他人協助。

    這次個資外洩風波，也讓在韓國生活的外籍人士感到不安，更加上外流源頭疑似與中國有關，一名住在首爾24歲日本籍女士表示：「想到自己的信息落到中國，我真的很害怕。」她抱怨官方的說明裡全是專業用語，對外國人非常不友善。

    專家指出，若不針對資訊弱勢族群提供協助，可能導致更大規模的連鎖性損害，漢陽大學老齡化研究所所長李三植（이삼식）建議，政府應設置「高齡者專用資安諮詢中心」的免費服務，為長者提供更直接、更容易使用的協助。

    在南韓酷澎幾乎等同生活必需品，如今爆發前所未有的個資外洩事件，年長者與外籍用戶成為最無助的一群，也暴露社會長期存在的數位落差問題。

