    首頁 > 國際

    高市早苗內閣成員資產曝光 這位墊底僅550萬日圓

    2025/12/06 16:07 編譯孫宇青／綜合報導
    高市早苗及18名內閣閣僚資產狀況曝光，平均達1337萬台幣。（美聯社）

    日本首相高市早苗就任近2個月，支持度居高不下。《共同社》6日報導，日本政府公布高市內閣18名閣僚的資產狀況，平均達6641萬日圓（約1337萬台幣），其中防衛大臣小泉進次郎的資產最多，數位大臣松本尚最少。

    據報導，高市內閣18名閣僚及其家人在內的總資產平均為6641萬日圓，若只限本人，則平均為3245萬日圓（約653萬台幣）。資產最多的是防衛相小泉進次郎，為2億7248萬日圓（約5488萬台幣）。資產超過1億日圓（約2014萬台幣）的有5人，高市早苗則擁有3206萬日圓（約645萬台幣）資產，排名第10。

    高市申報在奈良市的土地和建築物，價值達1142萬日圓（約230萬台幣）及兩輛乘用車，並未持有有價證券與股票。

    小泉進次郎的資產全部登記在妻子名下，其中有國債7000萬日圓（約1409萬台幣），公司債7764萬日圓（約1563萬台幣），其他有價證券1億2484萬日圓（約2514萬台幣）。他還申報持有東京Metro公司700股股票。

    資產排名第二的是外交大臣茂木敏充的1億9397萬日圓（約3906萬台幣），持有有價證券等1億7894萬日圓（約3604萬台幣），以及栃木縣足利市的不動產1503萬日圓（約302萬台幣）。他還申報持有系統開發企業等5家公司共24.33萬股股票。

    第三位是總務大臣林芳正，為1億5088萬日圓（約3038萬台幣），包括不動產1億3788萬日圓（約2766萬台幣）、存款等1300萬日圓（約261萬台幣），還持有高爾夫會員權及股票。資產墊底的是數位大臣松本尚，為550萬日圓（約110萬台幣）。

    圖
    圖
