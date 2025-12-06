南韓獨自用餐卻遭拒？ 部分商家跟不上消費型態轉變

在南韓「一個人吃飯卻被餐廳拒絕」的案例，引發討論。示意照。（路透）

在韓國，獨自用餐已成為普遍生活型態，單人家庭比例也逐年攀升，但近日多起「一個人吃飯卻被餐廳拒絕」的案例，卻引發媒體討論，也凸顯部分店家仍跟不上消費型態的轉變。

根據《韓聯社》報導，一名記者12月1日上午11點到首爾西大門區一間泡菜湯餐廳用餐，當他表示「我一個人」時，店員立刻搖頭回應：「我們不接待單人。」理由是接近午餐尖峰時段，一個人占掉一整桌會影響店家接客，儘管當時餐廳近半座位空著，他仍只能無奈離開，店家事後解釋，只有下午5點後才歡迎單獨用餐的客人。

請繼續往下閱讀...

類似狀況在韓國社群上層出不窮，有網友分享某家炸醬麵店門口直接貼著「一個人吃請點雙人份」、「不要一個人來」；民眾在社群上抱怨自己也遭拒收，「他們說不收單人，我當場被請出去」、「上班途中順路想吃碗麵，結果被說不能一個人用餐，只能轉身離開」；今年7月，一名旅遊YouTuber在全羅南道麗水市用餐，即便點了兩人份，也因為是「獨自用餐」而被冷落，事件一度登上熱門話題。

面對這類狀況，部分民眾開始學會「避雷」。一名28歲上班族表示，被拒絕幾次後，她會事先查好餐廳桌型、座位安排，挑選對單人友善的店家，25歲中國籍交換生提到如果不確定是否能內用，就會先問店家能否外帶。

南韓衛福部最新調查指出，2024年單人家庭占比已達36.1%，創下歷史新高，2015年為 27.2%，短短9年增幅驚人，統計顯示，韓國人三餐「獨自用餐」比例近年全面上升，顯示市場需求強烈。

線上外送與連鎖餐飲業則迅速跟上腳步。外送平台Baedal Minjok去年推出「一碗」服務，6個月內訂單突破千萬筆；必勝客、BHC等品牌相繼推出單人披薩、單人炸雞餐點，甚至取消最低消費、最低配送金額，便利商店也以單人份節慶便當搶攻獨食市場。

另一方面，觀光地區也開始重視獨自旅客需求。麗水市去年選定46家「單人友善餐廳」，濟州島也推出單人版招牌帶魚料理，解決過去多人份餐點讓獨旅客卻步的問題。

專家指出，店家拒收單人顧客，從長期來看恐怕會失去競爭力，「一個人吃飯」正成為不可逆的潮流，如何擁抱這群客人，成為餐飲業者無可忽視的課題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法