泰國19歲小媽媽狠心遺棄嬰兒裝袋扔 竟遭巨蜥啃食

泰國北部驚傳一起巨蜥啃食嬰兒屍體的慘忍案件。（圖擷取自@KhaosodOnline社群平台「X」）

上個月28日，泰國中部北欖府邦普里區有人當街撞見一隻巨蜥正在拖行一具嬰兒屍體，嬰兒甚至有遭啃食的痕跡，村民被驚悚場面嚇壞，但仍合力趕走巨蜥並報警，因此才找到最初是嬰兒的親生母親19歲小媽媽因「不知道懷孕」，分娩後將嬰兒放置保溫袋丟棄。

泰媒《Khaosod》報導，事件發生在村莊口左側約500公尺處，當鑑定人員到場後，確認嬰兒為一位剛出生的女嬰，腹部有咬痕且傳出惡臭，法醫初步判斷，女嬰死亡時間為7至14天，且在井水中發現內臟跟紅色保溫袋。

此外，保溫袋裡還有一塊重達5至6公斤的大石頭，袋子周圍有疑似巨蜥啃食的痕跡。第一個發現女嬰施女的52歲男子表示，中午時他在家門前垃圾桶扔垃圾，突然看見一隻巨蜥好像在咬什麼東西，一開始以為是隻烏龜，走過去一看才知道是具嬰兒屍體，連忙找鄰居一同驅趕巨蜥並報警。

警方後來循線找到拋棄嬰兒的生母是一名19歲女子，她供稱在一家私人公司擔任清潔人員，月經規律身體也沒有異狀，在分娩前根本不知道自己懷孕，直到上個月25日至26日某天晚上，洗澡時不慎跌倒，臀部著地後突然大量出血，慌亂間意外生下孩子。雖然她坦承犯案但證詞缺乏部分關鍵細節，與警方掌握的資訊有些出入，因此還有待進一步釐清。

