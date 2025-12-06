日本熊襲事件未降溫 傷亡人數再創新高

日本熊害嚴重，當局已增加補充預算，用於添購監測措施。（歐新社）

日本熊襲事件頻傳，當局最新公布的數據顯示，自今年4月以來，已有破紀錄的230人死於或因熊害受傷，隨著熊群不斷深入人類居住區，政府面臨更大的干預壓力。

《彭博》6日報導，根據日本環境省5日公布的數據，截至11月底的8個月內，已有13人死於熊襲擊，217人受傷。此一數字已超過此前截至2024年3月的最高紀錄219人。大約3分之2的傷亡事件發生在人口稀少的日本東北地區。

日本是北海道棕熊和體型較小的亞洲黑熊的棲息地，其中亞洲黑熊造成的傷亡佔今年人類傷亡總數的97％。隨著廢棄農田和老化社區導致山區人口減少，熊為了尋找食物，正冒險走出森林棲息地，向城鎮附近移動。

根據環境省數據，2025年4月至10月，日本全國共發生3萬6814起熊目擊事件，幾乎是前一財政年度的2倍。光是東京一地，同期就發生142起熊目擊事件。

人口減少也意味著能夠控制熊群數量的獵人減少，加劇熊患問題。

環境省已在上月內閣批准的本年度補充預算中撥出34億日圓（約6.84億台幣）用於「熊類防治措施」。擬議措施包括徵召退休警察和自衛隊成員作為武裝獵人，以及向地方政府提供補貼，用於購買陷阱和熊類監測無人機。

隨著熊襲事件增加，日本獵槍和驅熊產品製造商的股價近幾個月來大幅上漲。自8月底以來，熊噴霧劑銷售商Tiemco Ltd.的股價上漲33％，步槍製造商Miroku Corp.的股價也上漲16％，兩家公司的股價漲幅都超過東證指數。該國的保險公司也開始提供承保熊相關損失的新產品。

