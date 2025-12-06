為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    10外傭命喪宏福苑大火 港府推一戶一社工不設限

    2025/12/06 14:47 即時新聞／綜合報導
    香港勞工及福利局局長孫玉菡上《星期六問責》節目，說明宏福事件跟進事項。（圖片擷取自@RTHK/YT）

    香港勞工及福利局局長孫玉菡上《星期六問責》節目，說明宏福事件跟進事項。（圖片擷取自@RTHK/YT）

    香港大埔宏福苑發生五級火警事件，造成百餘人傷亡，其中包含10名外傭。香港勞工及福利局局長孫玉菡6日接受港台節目《星期六問責》訪問時表示，政府已啟動跨部門協調，正與印尼與菲律賓駐港領事館商討後續處理，將協助罹難外傭儘速運返家鄉。

    根據《香港01》報導，孫玉菡指出，勞工處已設立專責小組，與兩國領事館保持緊密溝通，將提供必要行政協助，盡快完成程序，他強調政府會「特事特辦」，對受火災影響的外傭從寬處理，若因火警而遺失證件，無須離港即可重新補辦，此外，印尼相關部長預計下週抵港，親自處理相關事宜。

    「一戶一社工」計畫 將不設服務期限

    針對大量居民因火災陷入生活困境，港府已啟動「一戶一社工」計畫，協助災民申請補助、安排住屋及心理支持，孫玉菡指出，受災戶需要面對多項複雜行政程序，若自行處理恐遭詐騙，因此「一戶一社工」將不設服務期限，預計將以年為單位提供長期支援，必要時甚至延長。

    目前政府已接觸約1900戶住戶，僅剩10多戶尚未完成登記，社工仍持續逐戶協調，務求不漏接任何受災家庭。

    罹難外傭 其中印傭佔9人、菲傭佔1人

    宏福苑火災的罹難者中，包括9名印尼籍與1名菲律賓籍外籍傭工，多名外傭當時在社區內工作或居住，未能及時逃生。對此，相關領事館已向港府提出協助要求，盼能儘速協調遺體返國。

    孫玉菡重申，政府將全力支援外籍家庭傭工群體，無論是罹難者後事或倖存者後續生活，「港府會盡最大努力，確保他們不會在困境中被忽視。」

    20至30戶長者、弱勢家庭獲安排入住

    孫玉菡表示，短、中期住屋安置是社工目前的重點工作，盼協助災民盡快重建生活，此外，社工也為情緒受影響的住戶進行基本心理輔導。

    他透露，已有約20至30戶長者及身心障礙者家庭，在火災後被協調安置至院舍暫住，以確保其生活與照護不中斷。

