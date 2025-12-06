美烏第3天會談 雙方同意「取得真正進展」取決於俄羅斯

魏科夫（中）和庫希納（右）3日繼續在邁阿密會見烏克蘭官員，討論烏俄和平計畫。（歐新社）

美國和烏克蘭官員6日將在邁阿密舉行第3天會談，華盛頓方面表示，雙方一致認為，有關烏俄能否終結將近4年的戰爭，「取得真正進展」的關鍵取決於俄國的意願。

《法新社》報導，美國總統川普特使魏科夫及川普女婿庫希納2日在克里姆林宮會見俄國總統普廷，討論美國提出的結束衝突方案，但莫斯科拒絕該方案的部分內容。兩人返美後又從4日起與烏克蘭首席談判代表烏梅羅夫和基輔武裝部隊總司令赫納托夫（Andriy Hnatov）會面，6日將進入第3天。

請繼續往下閱讀...

魏科夫5日在社群平台Ｘ上發布的邁阿密會談紀要中寫道：「雙方一致認為，達成任何協議的真正進展取決於俄國是否願意展現對長期和平的切實承諾，包括採取措施緩和局勢和停止殺戮。」美烏官員「也就安全安排框架達成共識，並討論維持長久和平所需的嚇阻能力」。

華府的計畫是，烏克蘭放棄俄國在戰場上未能完全奪取的領土，以換取保障程度低於烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的安全承諾。但迄今為止，烏克蘭能夠獲得的安全保障的具體內容仍然充滿不確定性，除了最初的計劃稱保衛基輔的戰機可以部署在波蘭。

自上月底首次公布以來，美國的28點和平計畫已修改好幾稿。最初，該計畫因對俄國過於軟弱而飽受批評。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法