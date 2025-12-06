為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    哈佛教授遭控猶太教堂開槍 辯稱「打老鼠」簽證遭撤銷

    2025/12/06 14:34 即時新聞／綜合報導
    位於麻薩諸塞州劍橋的哈佛大學哈佛庭院大門。（美聯社）

    位於麻薩諸塞州劍橋的哈佛大學哈佛庭院大門。（美聯社）

    一名來自巴西，在哈佛大學任教的訪問教授，於猶太教贖罪日當晚在馬薩諸塞州布魯克萊恩（Brookline）的猶太教堂附近開槍，引發反猶太動機的疑慮。雖後續調查發現並非出自仇恨動機，該名教授的簽證仍遭美國政府撤銷，且自願離境返回巴西。

    根據報導，事件發生於猶太教最重要的節慶「贖罪日」，警方接獲通報，指貝斯錫安猶太教堂（Temple Beth Zion）外疑似有人持槍，根據警方報告，當天在教堂的私人保全聽到至少兩聲巨響，循著聲響查找後，發現該名教授躲在樹後，手持一把空氣槍，當警員靠近時，教授先將空氣槍放在樹旁，隨後與警方發生短暫衝突，兩人倒地。

    教授向警方供稱，他只是用空氣槍「在自家附近打老鼠」，並不知道自己身旁就是猶太教堂，更不知當天是宗教節日。警方在事件後回覆教堂，初步研判案件並無反猶太動機。

    國務院官員表示，美國對暴力反猶行為「零容忍」，強調能在美國工作與學習是「特權，而非權利」。美國國土安全部表示，該名教授的簽證，自案件發生後，已被國務院撤銷。

    事件爆發後，聖保羅大學法學院院長發聲力挺犯案教授，指外界對他進行「惡意扭曲」，並強調他長期投身人權議題，且與猶太社群保持密切關係。

