    宏福苑大火重創港府 11/7立法會選舉投票率恐創低

    2025/12/05 19:46 編譯孫宇青／綜合報導
    港府呼籲踴躍投票，但港人反應冷淡。（歐新社）

    香港宏福苑大樓世紀火災已造成159人死亡，重創香港政府威信，但立法會選舉7日如期舉行，外界認為投票率不樂觀，恐怕難以維持上屆的3成投票率。

    中國2021年強行修改選舉規則後，民主派人士在香港立法會幾乎銷聲匿跡。在新一屆90名議員選舉中，地方直選議席僅20席，由親北京人士組成的選舉委員會將選出40席，代表不同工商及指定領域的功能界別則選出30席，所有候選人皆須通過包括國家安全部門在內的官方審查。

    由於中國近年來的打壓，香港選民的政治冷漠程度日益加深，這次選舉的投票率將成為衡量港人對港府態度的關鍵指標。

    港府選舉競選活動近日才恢復，但選舉志工5日在鬧區發放傳單、懸掛布條時，鮮少有人理會。一名82歲退休人士告訴《路透》，火災事件當然會影響投票率，港人「沒有興趣也沒有熱情去投票」。

    對於宏福苑翻修工程使用不合格建築材料，因而引發大火，港人普遍感到憤怒和震驚。有民眾更直言，所有人心情都很沉重，選舉應延期。

    《美聯社》指出，儘管港人在寒蟬效應下並未大規模抗議，但很多民眾私下在朋友間、社群媒體上，以及向記者表達對港府在建築維護計畫監管和官方調查工作方面的擔憂。

    一些分析家認為，這次選舉是對港府合法性的考驗，但不同黨派政界人士都對投票率不樂觀，甚至質疑能否維持上屆2021年直選議席的30.2％投票率。上屆立法會投票率創下香港1997年主權移交的最低紀錄。

    《明報》評論文章指出，今年的登記選民減少33萬，若投票人數維持上屆的135萬，投票率可達3成2；反之，在登記選民減少的情況下，若投票率只維持3成，意味投票人數大減。

    據了解，近40％的現任議員，包括一些家喻戶曉的人物和較溫和的政治人物，都在這次選舉中退出競選，更多與中國有商業聯繫的候選人，以及更多中國全國人民代表大會常委會成員則加入角逐。

    觀察家認為，候選人陣容表明北京正在加強對其忠實擁護者的控制，並傾向於選擇更符合其政治議程的政治人物。

