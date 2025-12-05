與習近平談「長生不老」對話外洩 普廷受訪認了：萬物皆有終

俄羅斯總統普廷5日訪問印度。（法新社）

正在印度訪問的俄羅斯總統普廷，在5日播出的印度媒體專訪中，被問到9月出席中國閱兵，與中國國家主席習近平私下談到「長生不死」，普廷說，儘管科學的進步能顯著延長壽命，但是人的生命有限，「萬物皆有終」。

《今日印度》（India Today）5日播出預錄的普廷獨家專訪，被問到是否相信人類能夠達到長生不老，普廷回答，「所有萬物都有結束的時候，只有神是永恆」，不過，「我們能夠延長壽命，100％可以，我確信我們能做得到」。

普廷9月3日出席中共閱兵時，他與習近平的一段私下對話，疑似因麥克風沒關被轉播出去，當中可聽見普廷隨行翻譯以中文說，「生物技術持續發展……，人類器官會不斷地移植，甚至愈活愈年輕，甚至可以長生不老」，習近平以中文回應，「有人預測，本世紀呢……，可能可以活到150歲」。這段對話後來在網路上瘋傳。

普廷在《今日印度》的訪問中，舉出數十年來公共衛生的進步指出，77年前印度人平均壽命是31歲，現在大約是70歲，嬰兒死亡率減少了4倍，這就是醫療照護的成就。如今先進科技、尤其是人工智慧，會加速這方面的進展。不過他認為，人的生命終究是有限的，「萬物都有終」。

