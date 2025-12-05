補充防衛財源 日本自民黨研議2027年開徵個人所得稅附加稅

日本防衛大臣小泉進次郎上月底視察石垣島的陸上自衛隊基地。（路透）

日本《共同社》5日引述多名相關人士披露，日本執政黨自民黨考慮在2027年1月實施個人所得稅增稅，以補強防衛力財源，已就此展開討論。

據報導，若根據現行個人所得稅附加徵收1％，將確保超過2000億日圓（約404億台幣）的財源。自民黨評估，若通過將「復興特別所得稅」下調1％，開徵「防衛特別所得稅」（暫定名）就能得到國民理解。

請繼續往下閱讀...

自民黨稅制調查會會長小野寺五典5日在黨部接受採訪時，對這項提議積極表態，認為「對安全保障的態度將有助於提升嚇阻力」。作為東日本大地震的重建財源而徵收的「復興特別所得稅」下調1％，但徵稅時期延長，從長期來看納稅者的稅負將增加。

2025年度稅制修改時，日本政府曾討論過上調個人所得稅、企業所得稅和煙草稅用作防衛財源，但最終僅個人所得稅未列入增稅對象。

日本政府規定2023年度至2027年度的5年間所需防衛費用約為43兆日圓，對上述3種稅收進行增稅，將確保到2027年度每年超過1兆日圓的財源。

企業所得稅和煙草稅將在2026年4月開始增稅，前者將按稅額附加徵收4％，後者將在2026年分2次上調加熱式香菸的稅率，與紙捲菸齊平。

不過，與自民黨共組內閣的日本維新會過去曾反對增稅，上述磋商可能陷入停滯。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法