偷車、闖空門案件增加 日本低犯罪率形象面臨挑戰

日本政府數據顯示，日本各地的闖空門和汽車竊盜案件大幅增加，有損日本向來自豪的低犯罪率形象。（路透）

日本《共同社》報導，日本一直以來都以秩序井然、犯罪率低的社會而自豪，但隨著汽車竊盜和入室盜竊（闖空門）案件增加，這種形象正逐漸被打破。

根據日本警察廳初步數據，今年1月至6月，日本共發生3821起汽車失竊案，比去年同期增加29.2％。豐田汽車公司（Toyota）總部所在地愛知縣的案件數量最多，達639起，比去年同期增加50.4％。東京附近的埼玉縣案件數量為479起，增加14.6％，而神奈川縣案件數量為396起，年增率高達66.4％。

其他地區的案件數量也顯著增加，例如本田汽車公司（Honda）的發源地、同樣位於日本中部的靜岡縣，案件數量為165起，是去年同期的6.6倍；長野縣案件數量為63起，是去年同期的2.9倍。

愛知縣一位高階警官表示，近期日本國內外汽車價格的上漲，是導致汽車竊盜案增加的原因。

有組織性的汽車犯罪如今已成為一項龐大的產業，犯罪集團分工明確，負責偵察、竊盜、拆解和轉售車輛。竊賊只需幾分鐘就能利用控制器區域網路（CAN）入侵器將車輛開鎖並啟動引擎。一些被盜車輛會被運往拆車場進行拆解，再裝入貨櫃運往海外，最後重新組裝出售。

愛知縣一名警官表示：「汽車盜竊幾乎不留痕跡，而且收益極高，贓物價值有保障。即使我們幸運追蹤到車輛，它們也可能已經出口到海外了。」

一般來說，汽車的安全保障措施愈多，被竊難度就愈高。然而，日本警方表示，在1月至3月發生的約200起案件中，超過60％的受害者並未採取多層安全措施。

例如，一位車主的車已兩度被盜，而他只安裝汽車防盜警報器。現在他安裝兩台與智慧型手機同步的監視器，停車時也會把車頭朝前，車輪打很大角度，這樣對方就更難倒車出來。

另一方面，入室竊盜也成了大問題。今年1月至6月，日本入室竊盜案的初步統計數字為8898起，是近5年來同期最高紀錄。埼玉縣以959起案件位居各都道府縣之首，其次是千葉縣（683起）、茨城縣（672起）和愛知縣（665起）。

許多案件都涉及未上鎖的門或破碎的玻璃，且有升級為「明目張膽入室盜竊」的風險，即入侵者襲擊並搶劫居民。竊賊有時會偽裝成水管工或承包商，先獲取家庭成員組成和房屋格局等資訊，再行犯案。

愛知縣警察廳社區安全科官員竹內正樹（Masaki Takeuchi，音譯）表示：「採取鎖門等基本預防措施，可以預防許多案件的發生。」竹內也建議在窗戶上安裝警報器和鎖具，鋪設會發出聲響的碎石，安裝感應燈和監視器，以及安裝防盜玻璃。

竹內強調，遇到犯罪分子，生命就可能受到威脅。多種防範措施相結合可以提高安全保障有效性，在日常生活中考慮預防犯罪至關重要。

