亞洲洪災奪1500命！印尼蘇門答臘成重災區 禍首竟是「濫伐」

印尼亞齊省（Aceh）皮迪賈亞地區4日的空拍畫面顯示，洪水與泥流沖斷了跨河橋樑，導致當地交通中斷、大片土地遭泥濘覆蓋。這場席捲亞洲多國的洪災已造成超過1500人罹難，許多偏遠災區目前僅能依賴直升機空投物資。（美聯社）

亞洲部分地區上週爆發毀滅性洪水與山崩，災情持續擴大。截至5日，確認死亡人數已突破1500人，搜救隊伍正分秒必爭地挺進被洪水圍困的災區，但仍有數百人下落不明。氣象部門警告，重災區印尼蘇門答臘島未來幾天將迎來新一波強降雨，恐引發更嚴重的災難，而環保團體痛批，數十年來不受控的濫伐開發，是導致這場天災演變為「人禍」的主因。

據《美聯社》報導，官方數據顯示，這場災難已在印尼造成836人死亡，斯里蘭卡有479人罹難，泰國則有185人喪生，馬來西亞亦有3人死亡。在受創最深的印尼與斯里蘭卡，許多村莊仍深埋在泥流與瓦礫堆下，兩國合計仍有859人失蹤。

請繼續往下閱讀...

災區情況危急，成千上萬的受災戶面臨嚴重的食物與飲用水短缺。洪水與山崩沖毀了道路與橋梁，並切斷了電信通訊，導致許多社區成為無法進入的孤島。印尼電視台畫面顯示，大量被砍伐的木材隨著洪水沖刷而下，堆積在北蘇門答臘、西蘇門答臘與亞齊省的河流下游。

非法採礦與油棕種植 剝奪土地防禦力

這場悲劇引發了對環境管理的強烈檢討。印尼主要環保團體「印尼環境論壇」（WALHI）指出，由採礦、油棕種植園與非法伐木驅動的數十年濫伐，剝奪了原本能吸收降雨、穩定土壤的天然防禦機制。該組織記錄顯示，僅在2024年，蘇門答臘就流失了超過24萬公頃的原始森林。

WALHI倡議人士普爾巴（Rianda Purba）直言：「這場災難不僅是大自然的憤怒，更被數十年的濫伐所放大。」另一環保組織「全球森林觀察」（Global Forest Watch）數據也顯示，自2000年以來，此次遭洪水淹沒的印尼三省已流失了1萬9600平方公里的森林，面積比美國紐澤西州還大。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法