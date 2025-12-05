美軍減少駐紮人數 北約歐洲盟軍統帥：不影響自衛能力

北約駐歐洲盟軍統帥格林克維奇表示，美國減少駐歐洲軍隊，並不會替歐洲大陸的防禦帶來壓力。（路透）

在歐洲各國愈來愈擔心北大西洋公約組織（NATO）可靠性之際，北約駐歐洲盟軍統帥、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）4日表示，美國減少駐歐洲軍隊，並不會替歐洲大陸的防禦帶來壓力。

美國政治新聞網站《政客》（Politico）報導，格林克維奇在比利時南部的北約軍事行動司令部發表談話時表示，減少駐歐美軍不會對歐洲大陸的防禦帶來壓力，「我對歐洲和加拿大的能力充滿信心，我們今天已做好準備應對任何危機或突發事件」。

格林克維奇發表這番言論之際，正值人們對美國總統川普即將公布的國防戰略可能導致美軍從歐洲撤出的擔憂日益加劇。外界普遍預期，這項所謂的「態勢評估」將涉及將美軍從歐洲重新部署到印太地區。事實上，這種轉換已開始，美國上個月從羅馬尼亞撤出800名士兵。

對駐歐8.5萬美軍人數減少的擔憂，也反映出川普治下華府對北約承諾的廣泛爭論。

川普曾讚揚北約盟國承諾在2035年將國防開支提高到國內生產毛額（GDP）的5％，但他先前曾質疑北約集體防禦承諾，對近期俄羅斯無人機入侵波蘭一事態度曖昧，並多次向歐洲盟國施壓，要求各國繼續擴大國防投入。

今年稍早，美國財政部長貝森特表示：「現在俄羅斯總統普廷已經開始入侵北約邊界。我可以明確地告訴你們（歐洲國家），美國不會派兵介入，也不會採取任何行動。」

歐洲領袖私下擔憂川普推動的烏俄終戰計畫，有些人認為美方目前偏袒俄國。法國總統馬克宏在一次通話中更警告，美國可能即將「背叛」烏克蘭。

本週，美國國務卿魯比歐缺席北約外交部長會議，這再次凸顯這種動盪的關係，因為自1949年北約成立以來，這種情況幾乎從未發生過。同時，他的副手在一次閉門會議上斥責盟國優先發展本國軍工產業，而不是繼續購買美國裝備。

據了解，歐洲近3分之2的國防開支流向美國，但歐盟正試圖透過旨在促進本土生產的計畫來改變這種狀況。一些歐洲盟國私下對美國感到擔憂，但在公開場合，他們堅稱北約仍然是一股不可忽視的力量。

格林克維奇堅稱，任何與和平談判相關的政治緊張局勢，「對北約完成使命的能力沒有任何影響」。他補充說，盟國承諾增加國防開支，這意味著北約「明天會準備得更充分，後天也會準備得更充分」，以對抗俄國並應對任何進一步的撤軍行動。

普廷近日表示，他已準備好與歐洲開戰。格林克維奇對此表示，他擔心俄國可能在「近期」及「中期和長期」內試探北約的集體防禦能力，並指出俄國的混合攻擊是「真正的問題」，「我們也在考慮採取積極主動的措施，如果俄國試圖給我們製造困境，那麼或許我們也有一些方法可以給他們製造困境」。

