普廷下最後通牒：頓巴斯烏軍不撤就強奪 歐盟憂美背後出賣

俄烏和平談判僵局持續。俄羅斯總統普廷發出強硬最後通牒，要求烏克蘭軍隊必須全面撤出東部頓巴斯（Donbas）地區，否則將以武力奪取。與此同時，外洩的歐洲領袖通話紀錄顯示，法國與德國領導人擔憂美國為了急於達成協議，可能會在領土問題上「出賣」烏克蘭。

據英國廣播公司（BBC）報導，普廷3日接受《今日印度》（India Today）專訪時，針對目前仍由烏克蘭控制的頓巴斯地區展現強硬態度。他直言：「要嘛我們透過武力奪取這些領土，要嘛烏克蘭軍隊自己離開。」目前莫斯科控制了頓巴斯約85%的區域，但烏克蘭總統澤倫斯基已明確排除割讓領土的可能性。

普廷這番表態，是在美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫希納（Jared Kushner）赴莫斯科進行長達5小時的會談後發出。儘管川普稱談判「相當不錯」，但普廷透露，他在會談前並未看過美方提出的新版和平方案，「這就是為什麼我們必須逐點討論，也是為什麼花了這麼長時間。」普廷坦言，莫斯科對美方計畫的部分內容並不同意。

馬克宏私下示警：美恐在背後搞鬼

就在美俄談判未見突破之際，德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）披露了一份歐洲領袖週一舉行電話會議的機密紀錄，揭示了盟友間的不信任感。據報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在通話中警告：「美國有可能在缺乏明確安全保證的情況下，在領土問題上出賣（betray）烏克蘭。」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）則告誡澤倫斯基，未來幾天必須「極度小心」，並直言：「他們（美國）正在對你和我們玩弄手段（playing games）。」芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）也表示：「我們不能讓烏克蘭和沃洛米爾（澤倫斯基）獨自面對這些人。」

針對歐洲的擔憂，法國愛麗榭宮否認馬克宏曾使用上述措辭，但拒絕提供細節。白宮則發布聲明，強調國安團隊正不知疲倦地工作以停止殺戮。然而，克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）會後表示，雙方在終結戰爭議題上「沒有達成妥協」。烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybhia）則批評，普廷只是在「浪費全世界的時間」。

