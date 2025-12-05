為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中日「聯合國」再戰！中指控「復活軍國主義」 日反擊：無稽之談

    2025/12/05 14:49 編譯陳成良／綜合報導
    日本常駐聯合國代表山崎和之。（法新社資料照）

    日本常駐聯合國代表山崎和之。（法新社資料照）

    中國與日本圍繞台灣議題的外交戰火延燒至聯合國，雙方對立局勢持續升溫。針對中國常駐聯合國代表近期2度致函聯合國秘書長，指控日本首相高市早苗的挺台言論是在「挑戰二戰戰勝國成果」並意圖「復活軍國主義」，日本政府強硬回擊。日本常駐聯合國代表山崎和之4日正式向聯合國遞交反駁信函，痛批中方主張「與事實不符、缺乏依據，完全無法接受」。

    據《彭博》與《共同社》報導，這場外交筆戰的導火線，源於高市早苗上月在國會的一席答辯。身為鷹派領袖的高市明確表示，若中國攻擊台灣，可能構成日本的「存立危機事態」（survival-threatening situation），暗示日本自衛隊可能行使集體自衛權與他國共同介入。此言論引發北京強烈不滿，要求日方撤回。

    中國常駐聯合國代表傅聰繼11月21日後，於12月1日第2度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。中方在信中指控高市的言論嚴重違反《聯合國憲章》宗旨，並稱日本暗示武力介入台灣問題是對戰後國際秩序的顛覆，甚至指責日本懷有「擴大軍事能力與復活軍國主義」的野心。

    日方強調恪守國際法 反駁軍國主義指控

    面對中方的嚴厲指控，日本並未示弱。山崎和之在4日的反駁信函中強調，日本自二戰結束以來，一貫恪守包括《聯合國憲章》在內的國際法，並積極致力於維護以法治為基礎的自由開放國際秩序。信中重申，日本並無改變其一貫的和平國家路線，中方關於日本試圖復活軍國主義的說法純屬無稽之談。

    日本內閣官房長官木原稔5日受訪時也重申，日本在台灣問題上的立場保持一致，且已多次向中方傳達，未來將繼續妥適回應。

    高市早苗3日在國會進一步闡述，日本對台灣的立場自1972年《日中聯合公報》以來從未改變。在該公報中，日本對於中國宣稱台灣是其領土「不可分割的一部分」之立場，僅表示「充分理解與尊重」，並未直接承認或支持北京的「一個中國」原則。

