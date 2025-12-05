為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    替宏福苑死者伸張正義 香港浸大學生會慘遭強制關閉

    2025/12/05 14:59 編譯孫宇青／綜合報導
    香港浸會大學學生在告示板張貼哀悼宏福苑大火的海報，並呼籲政府替死者伸張正義，不料遭校方強行封鎖，還被要求無限期停止運作。（法新社）

    香港浸會大學學生在告示板張貼哀悼宏福苑大火的海報，並呼籲政府替死者伸張正義，不料遭校方強行封鎖，還被要求無限期停止運作。（法新社）

    香港大埔宏福苑集合住宅大樓11月26日爆發世紀大火，至少已造成159人罹難。香港浸會大學學生會日前在校園告示板貼出哀悼遇難者、呼籲伸張正義的標語，但隨後遭校方圍封，還被下令無限期暫停運作。

    《法新社》報導，浸大學生會本月2日於校內學生會告示板貼大字報，上有「沉痛哀悼宏福苑大火死者」、「WE ARE HONGKONGERS」（我們是香港人）、「懇請政府從善如流，回應公眾需求，公義得到伸張」等字樣。

    然而，學生會告示板翌日即遭路障圍封，浸大學生會5日凌晨發表聲明，稱在4日晚上7時突接獲校方通知，校方決定接管學生會會室、影印室及告示板等原屬學生會管理的設施，並要求幹事於6日下午5時前清理個人物品撤出會議室。學生會強烈譴責校方決定，指程序倉促且欠缺事前溝通。

    校方給出的理由包括學生會缺乏代表性和財務管理不善，但學生會稱這些理由「毫無根據且武斷」，該會會員人數今年大幅上升，且與附屬團體保持緊密聯繫，為同學提供福利。學生會反指控校方非理性的做法令人擔憂，且未考慮搬遷所需的時間、人力和後勤工作，「強制停辦背後可能另有隱情」。

    一位不願透露姓氏的浸大學生Kevin告訴《法新社》，他認為告示板上的訊息「很積極」，並表示在被封鎖之前，它吸引路過學生的注意。

    香港網友紛紛留言表示，「其實每個字都很正常，為何會連公義這兩個字都容不下成為禁忌？」、「中共化下的低級紅」、「作為舊生，我覺得好羞恥，此地無銀三百兩」、「沉痛哀悼都不行？難道校方主張開懷大笑？」。另有人調侃「如果寫『懇請政府不了了之』應該不會被封鎖」。

    自悲劇發生以來，港府多次警告民眾不要利用這次事件進行「犯罪活動」。據報導，火災發生後，至少有3人因「煽動叛亂罪」被捕。

    香港大學的學生會曾是政治活動的溫床，並在2019年香港大規模、夾雜暴力衝突的民主抗議活動中發揮重要作用。但1年後，北京在香港實施「港區國安法」，成功壓制異議。在那之後，學生會若不是縮減活動規模，就是徹底關閉。

