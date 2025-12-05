東京若爆「直下型強震」經濟損失近17兆元死亡1.8萬人

根據日本政府即將公布的「首都圈直下地震」最新損害推估概要，如果發生規模7地震，經濟損失預估為83兆日圓（約新台幣16.7兆元），相較2013年上次預估的95兆日圓減少12兆日圓，反映出建築物耐震化的進展。（法新社資料照）

根據日本政府即將公布的「首都圈直下地震」最新損害推估概要，如果發生規模7地震，經濟損失預估為83兆日圓（約新台幣16.7兆元），相較2013年上次預估的95兆日圓減少12兆日圓，反映出建築物耐震化的進展。

日本經濟新聞報導，這是「首都圈直下地震」（震央在首都圈地底下的地震）時隔12年更新損害推估，預估在本月公布結果。死亡人數預估最多為1萬8000人，建築物全毀與燒毀合計40萬棟，相較於2013年推估的2萬3000人與61萬棟都有減少。

請繼續往下閱讀...

這次推估值降低的原因，包括建築物耐震化，以及藉由都市更新分散木造建築物密集區等。此外，由於住宅被毀的人數減少，避難人數推估從720萬人減少至480萬人，避難所一週糧食不足部分也從3400萬份減少至1300萬份。

有關基礎建設的機能維持評估，停電戶數從1200萬戶增至1600萬戶，原因是都市人口增加，導致電力需求提高。下水道系統受阻的災民則由150萬人增至200萬人，加入了上次推估沒有考慮到的因素，例如停電導致淨水場停止運作等。

此外，由於人口高度集中，預期避難者眾多，政府將強化臨時住宅與避難者支援措施。有鑒於首都圈的外國居民與外國旅客增加，也將加強外國人對應政策。

這次推估雖然許多項目呈現損害縮小的結果，但上次計畫所列的防災對策並沒有完全如期進展。例如，前次計畫目標是在2024年底前，將死亡人數與全毀、燒毀建築物「大致減半」，但這次推估顯示尚未達到目標。

此外，全國住宅耐震化率要在2020年提升至95%的目標也未能達成。國土交通省已經在今年7月重新設定目標，要在2035年之前消除所有耐震度不足的住宅。

東京都的耐震化率在2019年底為92%，目標是在2025年底前消除舊耐震基準的住宅。埼玉縣、千葉縣、神奈川縣的耐震化率在2018至2020年也只達到約90%，政府持續鼓勵居民進行耐震化補強。

根據截至2025年3月的統計，延燒風險高的「危險密集市街區」在首都圈1都3縣（東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣）合計約400公頃，相當於8個東京迪士尼樂園的面積，但因為居民協調困難，部分地區仍沒辦法推進道路拓寬工程。（編輯：田瑞華）1141205

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法