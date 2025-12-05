為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    東京若爆「直下型強震」經濟損失近17兆元死亡1.8萬人

    2025/12/05 16:07 中央社
    根據日本政府即將公布的「首都圈直下地震」最新損害推估概要，如果發生規模7地震，經濟損失預估為83兆日圓（約新台幣16.7兆元），相較2013年上次預估的95兆日圓減少12兆日圓，反映出建築物耐震化的進展。（法新社資料照）

    根據日本政府即將公布的「首都圈直下地震」最新損害推估概要，如果發生規模7地震，經濟損失預估為83兆日圓（約新台幣16.7兆元），相較2013年上次預估的95兆日圓減少12兆日圓，反映出建築物耐震化的進展。（法新社資料照）

    根據日本政府即將公布的「首都圈直下地震」最新損害推估概要，如果發生規模7地震，經濟損失預估為83兆日圓（約新台幣16.7兆元），相較2013年上次預估的95兆日圓減少12兆日圓，反映出建築物耐震化的進展。

    日本經濟新聞報導，這是「首都圈直下地震」（震央在首都圈地底下的地震）時隔12年更新損害推估，預估在本月公布結果。死亡人數預估最多為1萬8000人，建築物全毀與燒毀合計40萬棟，相較於2013年推估的2萬3000人與61萬棟都有減少。

    這次推估值降低的原因，包括建築物耐震化，以及藉由都市更新分散木造建築物密集區等。此外，由於住宅被毀的人數減少，避難人數推估從720萬人減少至480萬人，避難所一週糧食不足部分也從3400萬份減少至1300萬份。

    有關基礎建設的機能維持評估，停電戶數從1200萬戶增至1600萬戶，原因是都市人口增加，導致電力需求提高。下水道系統受阻的災民則由150萬人增至200萬人，加入了上次推估沒有考慮到的因素，例如停電導致淨水場停止運作等。

    此外，由於人口高度集中，預期避難者眾多，政府將強化臨時住宅與避難者支援措施。有鑒於首都圈的外國居民與外國旅客增加，也將加強外國人對應政策。

    這次推估雖然許多項目呈現損害縮小的結果，但上次計畫所列的防災對策並沒有完全如期進展。例如，前次計畫目標是在2024年底前，將死亡人數與全毀、燒毀建築物「大致減半」，但這次推估顯示尚未達到目標。

    此外，全國住宅耐震化率要在2020年提升至95%的目標也未能達成。國土交通省已經在今年7月重新設定目標，要在2035年之前消除所有耐震度不足的住宅。

    東京都的耐震化率在2019年底為92%，目標是在2025年底前消除舊耐震基準的住宅。埼玉縣、千葉縣、神奈川縣的耐震化率在2018至2020年也只達到約90%，政府持續鼓勵居民進行耐震化補強。

    根據截至2025年3月的統計，延燒風險高的「危險密集市街區」在首都圈1都3縣（東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣）合計約400公頃，相當於8個東京迪士尼樂園的面積，但因為居民協調困難，部分地區仍沒辦法推進道路拓寬工程。（編輯：田瑞華）1141205

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播