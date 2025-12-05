認定普廷下令用神經毒劑殺人！英國制裁「整個」俄國軍情局

圖為遭波及的無辜英國情侶羅利（Charlie Rowley，右）與史特吉斯（Dawn Sturgess，左），兩人接觸「諾維喬克」毒劑後發病，史特吉斯不幸身亡。（圖擷取自臉書）

英國政府4日對俄羅斯祭出新一輪嚴厲制裁，對象罕見地包括「整個」俄羅斯軍事情報局（GRU）。此舉源於英國一項公開調查報告認定，俄羅斯總統普廷是2018年英國索爾茲伯里鎮（Salisbury）神經毒劑攻擊案的幕後主使，該行動最終導致一名無辜英國女子身亡。

據《路透》報導，這份針對2018年命案的公開調查報告做出結論，指出普廷「必定下令（must have ordered）」了由GRU特工執行的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊行動。該行動原本旨在暗殺前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal），卻意外導致無辜英國女子史特吉斯（Dawn Sturgess）接觸毒劑身亡。

密謀攻擊超市 GRU惡行不只一樁

為了回應這份報告及莫斯科持續的敵意活動，英國外交部不僅傳召俄羅斯大使，更宣布制裁整個GRU機構及8名網路戰軍官。此外，另有3名GRU官員因涉嫌策劃在烏克蘭及歐洲各地發動敵對活動，包括密謀攻擊烏克蘭的超市，也遭到制裁，顯示俄國情報單位的威脅已延伸至民生設施。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在聲明中痛批：「今天的調查結果沉重地提醒我們，克里姆林宮對無辜生命的漠視。」他強調，英國將持續打擊俄羅斯的惡意活動，並與盟友共同應對威脅。

針對英方指控，俄羅斯一如既往予以否認。俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）透過官媒反擊，稱英國的制裁是基於「捏造的藉口」，俄方不承認這些繞過聯合國安理會的非法制裁，並保留採取報復措施

