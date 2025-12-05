為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    認定普廷下令用神經毒劑殺人！英國制裁「整個」俄國軍情局

    2025/12/05 12:05 編譯陳成良／綜合報導
    圖為遭波及的無辜英國情侶羅利（Charlie Rowley，右）與史特吉斯（Dawn Sturgess，左），兩人接觸「諾維喬克」毒劑後發病，史特吉斯不幸身亡。（圖擷取自臉書）

    圖為遭波及的無辜英國情侶羅利（Charlie Rowley，右）與史特吉斯（Dawn Sturgess，左），兩人接觸「諾維喬克」毒劑後發病，史特吉斯不幸身亡。（圖擷取自臉書）

    英國政府4日對俄羅斯祭出新一輪嚴厲制裁，對象罕見地包括「整個」俄羅斯軍事情報局（GRU）。此舉源於英國一項公開調查報告認定，俄羅斯總統普廷是2018年英國索爾茲伯里鎮（Salisbury）神經毒劑攻擊案的幕後主使，該行動最終導致一名無辜英國女子身亡。

    據《路透》報導，這份針對2018年命案的公開調查報告做出結論，指出普廷「必定下令（must have ordered）」了由GRU特工執行的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊行動。該行動原本旨在暗殺前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal），卻意外導致無辜英國女子史特吉斯（Dawn Sturgess）接觸毒劑身亡。

    密謀攻擊超市 GRU惡行不只一樁

    為了回應這份報告及莫斯科持續的敵意活動，英國外交部不僅傳召俄羅斯大使，更宣布制裁整個GRU機構及8名網路戰軍官。此外，另有3名GRU官員因涉嫌策劃在烏克蘭及歐洲各地發動敵對活動，包括密謀攻擊烏克蘭的超市，也遭到制裁，顯示俄國情報單位的威脅已延伸至民生設施。

    英國首相施凱爾（Keir Starmer）在聲明中痛批：「今天的調查結果沉重地提醒我們，克里姆林宮對無辜生命的漠視。」他強調，英國將持續打擊俄羅斯的惡意活動，並與盟友共同應對威脅。

    針對英方指控，俄羅斯一如既往予以否認。俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）透過官媒反擊，稱英國的制裁是基於「捏造的藉口」，俄方不承認這些繞過聯合國安理會的非法制裁，並保留採取報復措施

    英國認定普廷下令用神經毒劑殺人。（美聯社檔案照）

    英國認定普廷下令用神經毒劑殺人。（美聯社檔案照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播