    首頁 > 國際

    用髒話打廣告？義大利亞洲餐廳 被批錯誤宣傳

    2025/12/05 12:38 即時新聞／綜合報導
    近日義大利一家亞洲餐廳使用韓文髒話宣傳韓國料理，引發爭議。（示意照）。（資料照）

    近日義大利一家亞洲餐廳使用韓文髒話宣傳韓國料理，引發爭議，南韓誠信女子大學徐京德（서경덕）教授批評：「即使韓食深受大眾喜愛，但用這種方式宣傳是錯誤的。」

    綜合外媒報導，這家位於義大利的餐廳提供各種韓國、亞洲菜餚，其中包含販售韓式炸雞、辣炒年糕等料理，然而，該餐廳為宣傳自家餐點，在社群媒體上發布影片，影片中能清楚看到韓文髒話的字樣，引發爭議。

    南韓誠信女子大學徐京德（서경덕）教授今日上午發文表示：「隨韓流文化興起，當地人在歐洲紛紛開設韓國餐廳」、「無論韓國料理如今在世界各地多麼受歡迎，以這種方式推廣韓國料理都是錯誤的」。

    徐京德也提到影片中的句子不僅語法錯誤，還包含不雅用詞，極易引起外國人的嚴重誤解。也有業內人士認為，這一事件是「韓流行銷失誤的典型案例」，恐損害韓國品牌形象。

    然而，這並非韓國文化首次在海外遭到扭曲或濫用，據徐教授稱，一家近期在羅馬尼亞開業的韓國餐廳，在餐廳內使用帶有紅色太陽和旭日光芒、象徵日本軍國主義的旭日旗，引發抗議。

    徐教授計劃立即提出抗議，要求該義大利餐廳糾正，而專家一致認為，隨著韓國料理在全球地位的提升，必須同時兼顧內容的合理使用和對文化的尊重。

