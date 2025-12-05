為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不再被動挨打！北約最高指揮官：將採取「主動」給俄羅斯製造難題

    2025/12/05 10:30 編譯陳成良／綜合報導
    北約歐洲盟軍最高統帥、美軍上將格林克維奇4日在比利時宣示，面對俄羅斯日益猖獗的混合戰威脅，北約將轉守為攻，採取更「主動」的策略，反過來給莫斯科製造難題。（路透）

    北約歐洲盟軍最高統帥、美軍上將格林克維奇4日在比利時宣示，面對俄羅斯日益猖獗的混合戰威脅,北約將轉守為攻,採取更「主動」的策略,反過來給莫斯科製造難題。（路透）

    面對俄羅斯在歐洲各地日益猖獗的間諜破壞活動，北大西洋公約組織（NATO）準備調整戰略，從被動防禦轉向主動出擊。北約歐洲盟軍最高統帥（SACEUR）、美軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）4日在比利時宣示，北約正尋求在應對俄羅斯「混合戰」威脅時採取更「主動」（proactive）的態勢，目的是反過來為克里姆林宮「製造兩難局面」。

    鐵路破壞與縱火頻傳 歐洲各國拉警報

    據《法新社》報導，歐洲國家近期頻頻對俄羅斯的惡意活動發出警報，這些「混合攻擊」手段多樣，包括針對波蘭鐵路系統的蓄意破壞（sabotage）、各地的縱火案以及層出不窮的網路攻擊。這種遊走在戰爭邊緣的侵擾行為，已促使部分北約鷹派成員國呼籲聯盟採取更具侵略性的回應方式，以遏止莫斯科的干預。

    格林克維奇在記者會上坦言，雖然這些行動尚未對北約構成生存威脅，也未破壞聯盟團結，但「我們確實在思考採取主動」。他語帶玄機地表示：「如果俄羅斯試圖給我們製造難題（dilemmas），那麼或許我們也可以有些方法，反過來給他們製造難題。」但他拒絕透露具體細節。

    格林克維奇是由美國總統川普於今年任命的北約最高指揮官。儘管他強調北約仍是「防禦性聯盟」，相關作為不具攻擊性，但也直言隨著烏克蘭戰爭拖延，俄羅斯利用混合戰破壞北約國家穩定的情況將會持續發生，「這些混合威脅是真實存在的問題，我認為我們可以預期未來會發生更多此類事件。」

    針對如何反制，格林克維奇認為首要之務是「歸因」（attribution），必須向公眾明確揭露俄羅斯的幕後角色。事實上，北約情報機構近期已多次指控俄羅斯軍事情報局（GRU）策動了一系列敵對行動，範圍涵蓋針對德國軍事基地的破壞未遂案，以及波羅的海地區頻發的民航機GPS訊號干擾。

    報導分析指出，北約此次宣示「主動出擊」，意味著聯盟正試圖劃出紅線，防止莫斯科利用「低於戰爭門檻」的灰色地帶戰術，持續蠶食歐洲的安全基礎。

