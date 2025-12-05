美軍掃毒再開殺戒！擊沉運毒船釀4死 國會驚見「射殺倖存者」密片

美國總統川普曾在社群平台發布影片，展示美軍9月打擊委內瑞拉運毒船的畫面（見圖）。（圖取自川普Truth Social帳號）

美國川普政府發起的「海上掃毒戰爭」爭議持續擴大。美國軍方證實，週四（4日）在東太平洋海域發動一次空襲，擊毀一艘涉嫌運毒的船隻並造成4人死亡。然而，此時華府政壇正因另一起執法過當的指控而陷入風暴。國會議員在觀看了一段9月份的機密作戰影片後，指控美軍竟對已經翻覆船隻旁的「遇難倖存者」發動攻擊，引發是否涉及戰爭罪的激烈辯論。

據《法新社》報導，美國南方司令部（US Southern Command）在社群平台X上發布影片，顯示一艘多引擎快艇在水面高速行駛，隨後遭砲火擊中並被烈焰吞噬。軍方聲明指出，該船隻位於國際水域，由「指定恐怖組織」運作，情報確認其載有非法毒品並行駛於已知的販毒航線。此次行動造成船上4名「毒品恐怖份子」（narco-terrorists）死亡，使川普政府這波掃毒行動的累計死亡人數超過87人。

國會看密片 驚見美軍攻擊無武裝落水者

就在新一波空襲發生的同一天，美國國會議員參加了一場機密簡報會，觀看了今年9月初另一起行動的完整錄像。該次行動中美軍攻擊了已遭擊毀船隻的殘骸，導致兩名倖存者喪生。眾議院情報委員會民主黨領袖海姆斯（Jim Himes）看完影片後對媒體直言：「美軍正在攻擊遇難的水手，雖然是壞人，但他們是遇難者。」他形容這是他在公職生涯中見過「最令人不安的事情之一」，因為這兩人明顯處於危難中，沒有移動能力，卻仍遭美軍擊斃。

共和黨眾議員、退役空軍准將貝肯（Don Bacon）也表達強烈質疑。他在《CNN》受訪時表示：「這兩個人當時只是試圖求生，我們的戰爭規則不允許殺害倖存者。」貝肯強調，交戰規則要求目標必須構成「迫切威脅」，但這兩名落水者顯然對美國不構成威脅。

白宮切割防長 歸咎現場指揮官

儘管面臨跨黨派質疑，鷹派共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）仍為軍方辯護，稱9月2日的四次打擊「完全合法且必要」，並指影片顯示倖存者試圖將翻覆的毒品船翻正以「繼續戰鬥」。與此同時，白宮與五角大廈正試圖將國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）與該決策切割，將責任歸咎於直接監督行動的布拉德利上將（Admiral Frank Bradley）。

川普政府堅稱美國實際上正處於與「毒品恐怖份子」的戰爭狀態，並已部署世界上最大的航空母艦及多項軍事資產至加勒比海。這波軍事升級已導致區域緊張加劇，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）指控華府利用掃毒作為藉口，意圖在加拉加斯推動政權更迭。

