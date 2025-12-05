日本單日5起熊襲事件！ 送報、家門前都遇襲 至少5傷

日本近期熊患嚴重，多地頻繁傳出野熊襲擊事件，據日媒報導指出，昨日在富山、長野、島根與岩手等都道府縣，陸續傳出5起熊出沒傷人事件，據指至少造成5人受傷。示意圖，與新聞事件無關。（資料照，路透）

日本近期熊患嚴重，多地頻繁傳出野熊襲擊事件，據日媒報導指出，昨日在富山、長野、島根與岩手等都道府縣，陸續傳出5起熊出沒傷人事件，據指至少造成5人受傷，熊襲事件頻傳讓民眾更加人心惶惶。

綜合媒體報導，昨日在日本有多處都道府縣發生野熊襲擊事件，其中在富山縣富山市的「婦中町河原町」，有一對70歲左右的夫婦，清晨2點半左右在送報的過程遭熊襲擊，包含75歲的丈夫及70歲的妻子都被送醫治療。由於事發地點靠近小學，警方已為此加強巡邏。

昨日清晨約6點半，在長野縣野澤溫泉村豐鄉，也有一名78歲男性在自家門前進行除雪作業時，也遭到熊抓傷臉部及腿部，後續被送醫治療。據指該處鄰近溫泉度假村，有不少住宅與旅館，警方呼籲當地住戶保持警戒。

而在島根縣益田市波田町，於昨日上午7點多也傳出，一名70多歲男子在社區中心附近遭熊襲擊，包含臉部及身體其他部位均有受傷，後續也被送醫治療。據指這也是今年度在島根縣內首度確認有人遭熊襲受傷，且該處鄰近一所小學，當局也呼籲民眾格外留意。

至於在岩手縣奧州市伊佐和大山町，昨日清晨6點多也有一名60多歲的女子，在住家附近的小路行走時，突遭熊撲襲並受傷。據指該名女子是發現家中的狗狗消失，循著腳印尋找時，才在離家約100公尺處遇襲。後續該名女子被送往醫院，狗狗則是自行返回家裡，並未受傷。

另外同樣在岩手縣的大船渡市也傳出有熊出沒，有獵人先是於前一天傍晚在老人院附近目擊到一頭熊，並於昨天上午再度發現熊出沒。

日本放送協會報導指出，今年4月至本月4日，全國至少有22個都道府縣發生熊傷人事件，累計受傷人數達235人，其中13人死亡，受傷和死亡人數均為歷年最高。若依都道府縣比較，受傷人數最多的是秋田縣達66人，其次是岩手縣38人，福島縣24人，新潟縣17人，長野縣16人。

