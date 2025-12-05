USGS稱內華達發生規模5.9強震又秒刪 網熱議猜測真實原因

美國地質調查局（USGS）稍早稱，美國內華達州北部於當地時間4日上午傳出發生規模5.9地震，但隨後USGS又取消該次警報，引發網友熱議。（圖擷自X）

美國地質調查局（USGS）稍早稱，美國內華達州北部於當地時間4日上午傳出發生規模5.9地震，但隨後USGS又取消該次警報，並稱當地並未發生該起地震。不過這則消息引發網友熱議，有人更猜測是否與核試驗有關，不過目前仍無任何官方資料支持這項說法。

外媒報導指出，USGS稍早發出警報，稱內華達州戴頓（Dayton）附近於當地時間4日上午8點6分發生規模5.9地震，但隨後USGS就刪除所有相關資訊，USGS在社群平台X也特地發文表示「原本於8:06發布的地震警報已取消，內華達州卡森市附近並未發生規模5.9地震。目前正在調查為何會發布警報。」

該文隨即引發網友熱議，網友質疑為何讓人虛驚一場，甚至有網友稱連在搭乘飛機連接WIFI時也有收到警報，還有網友猜測，引發地震的原因可能是核試驗，猜測是否是接到政府要求才移除警報。不過目前仍無任何官方資料支持這項說法。

