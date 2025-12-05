以色列獲准參加2026年歐洲歌唱大賽　愛爾蘭等4國退賽

歐洲歌唱大賽主辦單位今天決定允許以色列參加2026年賽事，並宣布一系列措施來回應外界對於以色列參賽的批評聲浪。愛爾蘭、荷蘭、西班牙、斯洛維尼亞隨即宣布退賽。

法新社報導，歐洲歌唱大賽（Eurovision）主辦單位在聲明中表示，歐洲廣播聯盟（EBU）成員「明確支持改革，以強化信任並維護（比賽的）中立性」，「讓所有成員得以參賽」。

然而，愛爾蘭、荷蘭、西班牙隨即宣布抵制比賽。

愛爾蘭廣播電視（RTE）表示，「RTE不會參加2026年歐洲歌唱大賽，也不會轉播比賽」，「考量到加薩（Gaza）令人震驚的人命損失，以及持續危及大量平民性命的嚴峻人道危機，愛爾蘭參賽讓人無法接受」。

荷蘭廣播協會AVROTRO也宣布，鑑於主辦單位讓以色列得以參賽，荷蘭將抵制明年的歐洲歌唱大賽。

西班牙廣播電視公司（RTVE）秘書長莫拉萊斯（Alfonso Morales）在聲明中指出：「儘管已經停火並批准和平進程，但加薩局勢及以色列持續將比賽用於政治目的，使得歐洲歌唱大賽愈來愈難維持作為一個中立的文化活動。」

西班牙是歐洲歌唱大賽「5大國」（Big Five）之一，這5個國家提供最多經費給賽事主辦單位EBU，可直接晉級決賽。

美聯社報導，斯洛維尼亞廣播電視台（RTVSLO）也公開宣布不會參賽。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）則在社群平台X寫道，以色列「值得在世界各地每個舞台上亮相」，並感謝所有捍衛以色列參賽權的朋友。

他表示：「我很高興以色列將再次參加歐洲歌唱大賽，也希望這項比賽能繼續支持文化、音樂、國與國之間的友誼與跨國文化理解。」（編譯：楊昭彥）1141205

