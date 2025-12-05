為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以色列獲准參加2026年歐洲歌唱大賽　愛爾蘭等4國退賽

    2025/12/05 03:54 中央社

    歐洲歌唱大賽主辦單位今天決定允許以色列參加2026年賽事，並宣布一系列措施來回應外界對於以色列參賽的批評聲浪。愛爾蘭、荷蘭、西班牙、斯洛維尼亞隨即宣布退賽。

    法新社報導，歐洲歌唱大賽（Eurovision）主辦單位在聲明中表示，歐洲廣播聯盟（EBU）成員「明確支持改革，以強化信任並維護（比賽的）中立性」，「讓所有成員得以參賽」。

    然而，愛爾蘭、荷蘭、西班牙隨即宣布抵制比賽。

    愛爾蘭廣播電視（RTE）表示，「RTE不會參加2026年歐洲歌唱大賽，也不會轉播比賽」，「考量到加薩（Gaza）令人震驚的人命損失，以及持續危及大量平民性命的嚴峻人道危機，愛爾蘭參賽讓人無法接受」。

    荷蘭廣播協會AVROTRO也宣布，鑑於主辦單位讓以色列得以參賽，荷蘭將抵制明年的歐洲歌唱大賽。

    西班牙廣播電視公司（RTVE）秘書長莫拉萊斯（Alfonso Morales）在聲明中指出：「儘管已經停火並批准和平進程，但加薩局勢及以色列持續將比賽用於政治目的，使得歐洲歌唱大賽愈來愈難維持作為一個中立的文化活動。」

    西班牙是歐洲歌唱大賽「5大國」（Big Five）之一，這5個國家提供最多經費給賽事主辦單位EBU，可直接晉級決賽。

    美聯社報導，斯洛維尼亞廣播電視台（RTVSLO）也公開宣布不會參賽。

    以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）則在社群平台X寫道，以色列「值得在世界各地每個舞台上亮相」，並感謝所有捍衛以色列參賽權的朋友。

    他表示：「我很高興以色列將再次參加歐洲歌唱大賽，也希望這項比賽能繼續支持文化、音樂、國與國之間的友誼與跨國文化理解。」（編譯：楊昭彥）1141205

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播